Revive los Éxitos de Frank Sinatra con la Orquesta Juvenil de El Salvador

La Orquesta Sinfónica Juvenil presenta Sinatra Concierto Sinfónico, en la voz de Bleane Rossel y bajo la dirección del maestro David Pimentel.

Frank Sinatra apodado “la Voz”,​ fue una de las principales figuras de la música popular del siglo XX y dejó, a través de sus discos y actuaciones en directo, un legado canónico en lo que respecta a la interpretación vocal masculina de esa música.​ Su popularidad llegó a ser inmensa y prácticamente constante a lo largo de toda su vida, aunque fueron especialmente exitosos los años cuarenta y cincuenta, siendo esta última década, con su producción discográfica para la compañía Capitol, la considerada como su etapa de mayor calidad como cantante.

Además de los jóvenes de la OSJ, estos serán acompañados de reconocidos músicos salvadoreños tales como Ernesto Figueroa en la guitarra, Julio Hernández en el bajo, Alberto Gómez en el piano, Mauricio Hernández en la batería y en la voz Bleane Rossel un joven que con su corta edad encarna a viva voz al maestro Sinatra, un show a lo grande, interpretando temas como My Way, Fly Me To The Moon, New York, New York, Only The Lonely, I´Ve Got You Under My Skin, entre otros de los grandes temas de “La Voz” con talento salvadoreño que no te puedes perder este jueves 21 de marzo, Teatro Presidente, a partir de las 8:00pm, Boletos numerados a la venta en TodoTicket, LATERAL $10 | PREFERENCIAL $15 | VIP $20, comprar boletos https://goo.gl/TPgWdV

Sinatra Sinfónico es una producción de ProArte y Promusica