Promúsica presenta: ALIVE PEARL JAM, homenaje a la mítica banda de Seattle

Pearl Jam es un grupo de grunge y rock alternativo formada en 1990 en Seattle, Estados Unidos, con su álbum debut “Ten” en 1991 irrumpió con fuerza en el ámbito musical alternativo, ganando reconocimiento junto a las bandas Nirvana, Alice in Chains y Soundgarden, las cuatro bandas son consideradas como las bandas más grandes e influyentes de toda la escena del rock de Seattle siendo Pearl Jam la única sobreviviente con su vocal original Eddie Vedder, ya que es el único que subsiste a diferencia de las otras tres bandas que han fallecido de manera trágica.

Pearl Jam será homenajeada a lo grande en las manos de los músicos salvadoreños Ever “Chiwi” Guerrero (voz), Juan Carlos “Pandi” Cordón (Guitarra 1), Felipe Ronquillo (Guitarra 2), Emi Miranda (Batería) y Moisés Anaya (Bajo) todos fieles fanáticos de la legendaria banda de Seattle.

El show será una velada de casi tres horas con más de 25 temas a interpretar desde Alive, Black, Jeremy, Even Flow, Go, Once, Sirens, Do The Evolution, entre muchas más. Se parte de una gran velada en el Alive Pearl Jam, sábado 30 de marzo, 9:00PM, Bar Indigo, Hotel Crowne Plaza, entrada $10 a la venta en todos los kioscos Todoticket y en línea https://todoticketsv.com/tributo-pearl-jam