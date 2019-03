Programan audiencia contra magistrado de Cámara de lo Civil por agresión sexual

Una corte de El Salvador notificó este viernes al magistrado de la Corte Suprema Eduardo Jaime Escalante Díaz el cargo que enfrenta por supuestamente agredir sexualmente a una niña de 10 años.

Escalante Díaz, a quien la Asamblea Legislativa le retiró la inmunidad para que se enfrente a la justicia, se presentó la mañana de este viernes a una diligencia de notificación ante la Cámara Primero de lo Penal de San Salvador.

Dicha corte, que procesará al magistrado por el delito de agresión sexual en menor e incapaz agravada, programó la audiencia inicial para el martes 26 de marzo a las 09.00 hora local (15.00 GMT) y decretó la reserva parcial al proceso.

Tras ser notificado, Escalante Díaz dijo brevemente a la prensa que espera que “los hechos se aclaren, para que la verdad salga a la luz”.

“A los que no me conocen les pido que me den el beneficio de la duda y que se pongan en mis zapatos”, expresó.

El magistrado de segunda instancia fue denunciado por la madre de la niña en la delegación de la Policía de Soyapango, localidad del centro del país donde se habría cometido el supuesto delito el pasado 18 de febrero.

Escalante Díaz, de 50 años, era magistrado de la Cámara Tercera de lo Civil desde noviembre de 2007 y anteriormente desempeñó el cargo de juez cuarto de lo Mercantil, cargo al que llegó en marzo de 2003, después de ser asistente en la Corte Suprema de Justicia (CSJ) de El Salvador.

El informe “Las voces de los Niños, Niñas y Adolescentes de Latinoamérica y el Caribe”, realizado por el Movimiento Mundial por la Infancia, señala que entre el 70 y el 80 % de las víctimas de abuso sexual a menores de 18 años son niñas, y en el 75 % de los casos hay una relación directa del agresor con la víctima.

Según el sitio de transparencia de la PNC, entre enero y septiembre del año pasado, última actualización de datos, fueron violadas 1.128 niñas y adolescentes, 71 más que en el mismo período de 2017, cuando se computaron 1.057 víctimas menores de 18 años de edad.

Estas cifras dan cuenta de que 4 menores de edad fueron violadas sexualmente cada día durante el referido lapso de 2018, dato similar al registrado en el mismo periodo de 2017.