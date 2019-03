Procesarán a hombre que acosaba a mujer en redes sociales para entablar noviazgo

El Juzgado 13° de Paz de San Salvador resolvió el martes, en audiencia inicial, instrucción formal con medidas sustitutivas a la detención en contra de Douglas Alfredo Castaneda Escalante, de 28 años de edad, por el delito de otras agresiones sexuales en perjuicio de una víctima con clave, María E. de 22 años de edad.

Según la relación circunstancial de los hechos la víctima y el ahora imputado intentaron tener una relación sentimental de pareja en el año 2014, pero no funcionó, porque ella no toleró la frecuencia con que era celada por él, a pesar de ello Castaneda Escalante perseguía constantemente las redes sociales de María E. y le enviaba mensajes privados en los que le pedía que regresaran. Ella ya le había informado que tenía una nueva relación con otra persona y que no estaba interesada en regresar con él.

El pasado 5 de marzo, María se dirigía en tráfico a bordo de su auto y este tuvo una falla mecánica, por lo que se detuvo a la orilla de la calle para revisarlo, momento que aprovechó Castaneda para aparecer sobre la calle y sin mediar palabra se subió en el carro del lado del copiloto y se abalanzó sobre la ofendida para besarla y tocarla.

Ambos forcejearon hasta que él se bajó del auto gritándole: “te amo”. La victima llamó inmediatamente a la Policía para denunciar lo sucedido y describió al sujeto, pronto dos agentes empezaron a localizarlo y lograron capturarlo en periodo de flagrancia en la calle Talapo de la colonia Lomas de Altamira, en San Salvador.

El proceso continúa guardando las siguientes medidas sustitutivas a la detención, lo que implica la prohibición hacia el acusado de no acercarse a la víctima, no salir del país, no cambiar de domicilio o lugar de trabajo y presentarse a firmar cada ocho días en el Juzgado que le sea requerido.