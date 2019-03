La enigmática y angustiante carta de la madre de un desaparecido

José Rodolfo Chávez Palacios salió el pasado 12 de marzo desde su casa ubicada en una colonia de Olocuilta, La Paz, con destino hacia la Universidad de El Salvador (UES), donde cursaba segundo año de Arquitectura. Desde ese día su familia lo busca desesperadamente.

Como cientos de jóvenes salvadoreños, Chávez Palacios tenía una meta: Culminar con éxito sus estudios y ejercer su profesión.

Pero los sueños del joven estudiante han sido truncados. Desde el pasado 12 de marzo, nunca más volvió a su casa de estudios, ni volvió a tener comunicación con su familia y amigos.

Según relató un pariente del estudiante, amigos de la universidad manifestaron que sí llegó a la UES, pero no entró a clases, en lugar de eso, se fue del recinto universitario con dos jóvenes y desde ese día no lo volvieron a ver.

José Rodolfo es un joven alegre y llevadero, una persona que a juicio de quienes lo conocen, nunca ha estado involucrado en problemas, lejos de eso, forma parte de un ministerio de alabanza dentro de la Iglesia católica donde se congregaba.

A raíz de su desaparición, tanto la familia, amigos y la UES se han encargado de difundir su fotografía en redes sociales en aras de ayudar a localizarlo.

Pero esta semana, la madre del universitario posteó en su cuenta de Facebook una carta que hace referencia al dolor y angustia que está viviendo por la desaparición de su hijo.

Carta de la madre del universitario

“Hola te quiero pedir un FAVOR… Si DESAPARECES a nuestro ser querido, NO lo entierres, NO lo dejes en un lugar donde no podamos encontrarlo, NO lo quieras borrar de la tierra, NO lo quemes por favor, ayúdanos a que no pase eso; al fin ya está MUERTO, tu objetivo ya lo cumpliste.

¿Sabes? No nada más desapareciste a nuestro familiar, desapareciste a toda su familia que tanto lo AMAMOS, a él lo mataste y a nosotros nos dejaste muertos en vida.

Tus razones tuviste para hacer lo que hiciste, PERO tienes que tener en mente que él era INOCENTE, créeme que ya lo único que queremos es encontrarlo, y tú más que nadie sabes donde esta!

No te imaginas cuantas familias están muriendo de DOLOR, no porque los hayas desaparecido, si no por no encontrarlos…

Ayúdanos hacer milagros para que ellos regresen con su FAMILIA que tanto lo espera. A lo mejor si crees en DIOS Oraré por ti y él te convertirá, ayúdanos a encontrarlos para poder liberarnos de esta angustia constante. De ante mano mil gracias!

Y si con el grande favor de Dios aún lo tienes con vida por ahí en algún lugar, mándanos una foto, un mensaje, una llamada, te suplicamos con todo el dolor, pero danos ALGUNA SEÑAL. Por tu madre santa te lo pido de rodillas, IMPLORO TU AYUDA, A TI TE LO DIGO, TU QUE SABES ALGO DE ÉL. NO AVERIGUAREMOS NADA, SOLO QUEREMOS SABER DE ÉL.

Esta publicación es exclusivamente para difundir su imagen es obtener información y ayuda para localizarlo. Pedimos lo sigan poniendo en sus oraciones. No se cansen de compartir con la ayuda de todos ustedes pronto lo tendremos con nosotros sano y salvo”.

El caso ya está siendo investigado por la Policía Nacional Civil (PNC) y de acuerdo con familiares también investigan a los dos jóvenes con los que vieron por última vez a Chávez Palacios.