Juez condena a Bukele y ordena pagar $50 mil a Eugenio Chicas

El Tribunal Primero de Sentencia de Santa Tecla declaró este jueves al presidente electo Nayib Bukele, culpable de calumnia en contra del exsecretario de Comunicaciones de la Presidencia, Eugenio Chicas, a quien le ordenó pagarle la cantidad de $50 mil en concepto de indemnización.

La decisión surge luego de un proceso de conciliación ordenado por el juez de Sentencia, a raíz de la petición de Bukele que lo declarara culpable y ofrecer a pagar la multa acordada, para culminar con el proceso y no alargarlo, debido a varios compromisos que debe afrontar como presidente electo.

Bukele se presentó este jueves a la sede judicial sin sus abogados, quienes horas atrás habían presentado un escrito en el que desistían de ser los defensores legales del presidente electo.

Debido a la falta de abogados, el juez no podía continuar con la propuesta presentada por Bukele, pero horas más tarde, la abogada Bertha Deleón se presentó para asumir la defensa del presidente electo.

Como parte de la conciliación, el juez estableció que Bukele ofreciera una disculpa pública, la cual expresó al salir de la audiencia, junto con su compromiso de no volver a tocar el tema. Dicha disculpa quedó además consignada en acta judicial.

Chicas demandó a Bukele en octubre de 2017, luego que el entonces alcalde de San Salvador acusara al exfuncionario durante una entrevista televisiva de haber violado a una menor de edad, quien a su vez era su hija de crianza y su actual esposa.

El exvocero presidencial formuló en su demanda por calumnia el pago de $100 mil por daños y perjuicios. Este jueves, el juez estableció el pago de la mitad de la cantidad formulada en la demanda original, es decir, $50 mil.

“Vengo a decirle al juez que no tengo interés de continuar con este proceso, no quiero continuar defendiéndome, póngame la pena máxima y acabamos con esto”, dijo Bukele, quien agregó: “Si esto implica que me pongan una condena, no me importa, realmente no es una condena importante, nos pondrán una multa no se dé cuanto, la mandamos a pagar en la tarde”.

El presidente electo señaló que el litigio podría extenderse hasta seis meses más, si se toma en cuenta que quien saliera perdedor en el caso podría apelar a instancias superiores la resolución judicial, por lo que consideró que eso le quitaba el tiempo para atender compromisos relacionados con la transición de gobierno, el cual asumirá el próximo 1 de junio.

También lamentó que a su juicio, “el sistema judicial ha dejado desprotegido a las verdaderas víctimas”, en este caso, a la exesposa de Chicas, quien en una declaración jurada ante notario aseguró haber visto a su excónyuge sostener relaciones sexuales con su entonces hija de crianza.

Además recordó que la ex esposa de Chicas tuvo que interponer solicitudes a la Fiscalía General de la República y la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos para que le concedieran medidas cautelaras que protegieran su integridad.

Por su parte, Eugenio Chicas se dijo satisfecho por la conciliación en la que percibirá la mitad del monto que solicitó en la demanda y que este era “un día feliz para él y su familia”.