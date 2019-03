El comisionado que movió los hilos para evitar captura internacional de Rais

Cuando la Cámara Primera de lo Penal de San Salvador ordenó la recaptura del exempresario de la basura, Enrique Rais, este ya se había escapado. No lo encontraron por ningún lado. Era 12 de enero de 2017.

Cinco días después, la Fiscalía General de la República (FGR) anunció que solicitaría a la Interpol la difusión roja, es decir, la orden de captura internacional. Así lo hicieron. Pero en la Oficina Regional de Interpol en El Salvador, que era dirigida por el comisionado Saúl Eléazar Hernández Laínez, sucedieron cosas extrañas. Pasaron varios días y la difusión roja no fue publicada por el sitio web de Interpol.

Fue así como el entonces Fiscal General de la República, Douglas Meléndez, comenzó a cuestionar al director de la Policía Nacional Civil, Howard Cotto, del porqué la ficha de Enrique Rais no aparecía en la lista de buscados por Interpol.

Los periodistas también lo cuestionaron. Pero Cotto se lavaba las manos diciendo que ellos ya habían enviado la información a la sede de Interpol, en Lyon, Francia, y que desconocía por qué ellos no habían publicado la ficha del prófugo Enrique Rais. El ministro de Seguridad, Mauricio Ramírez Landaverde, también esgrimía los mismos argumentos.

En marzo de 2017, periodistas de la revista Factum enviaron un correo a la oficina de relaciones públicas de Interpol en Francia y la respuesta que obtuvieron fue la siguiente: “Si un código rojo no es publicado es porque no ha sido solicitado o emitido para esa persona o porque el país emisor ha pedido que no se haga público”.

Pero Cotto y Landaverde seguían diciendo que ellos ya habían enviado la solicitud. Pasaron los meses y la respuesta de ambos funcionarios era la misma.

Fue hasta el mes de febrero de 2018 que Howard Cotto informó sobre la difusión roja en contra del exempresario de la basura, Enrique Rais, quien todavía se encuentra prófugo de la justicia.

El bloqueo

Fuentes internas de la Policía, que pidieron el anonimato por motivos de seguridad, aseguraron a Diario 1 que fue el comisionado Saúl Eléazar Hernández Laínez, quien entonces era jefe de la Oficina de Interpol en El Salvador, fue quien maniobró para que la difusión roja contra Enrique Rais no fuera activada.

Hernández Laínez habría recibido la orden de difusión roja en contra de Enrique Rais el 18 de enero de 2017, cuando todavía fungía como jefe regional de Interpol.

Un mes después, el 14 de febrero, el director general de la Policía, Howard Cotto, emitió el memorándum No D004-02-2017 en la que ascendió al comisionado Hernández Laínez a Subdirector de Inteligencia Policial (Sipol). En sustitución de Hernández Laínez fue nombrado Alfredo Orlando Nolasco Acosta.

Las mismas fuentes policiales aseguraron que Hernández Laínez es un hombre cercano a José Luis Merino y Enrique Rais. En agosto del año pasado, congresistas estadounidenses pidieron al presidente Donald Trump aplicar a Merino y a Rais la ley Magnitsky, la cual castiga a los corruptos y delincuentes más connotados del mundo. Esa relación explicaría el por qué frenó la difusión de captura internacional contra Enrique Rais.

Sin embargo, Hernández Laínez aseguró a Diario 1 que él no tuvo nada que ver con asuntos operativos en la difusión roja en contra de Enrique Rais, porque, según explicó, él no fungió como jefe de la oficina nacional de Interpol, sino de la oficina regional. En ese sentido, detalló que su trabajo no era operativo, sino técnico.

“El trabajo era en aspectos técnicos: que funcionen todas las oficinas a nivel regional, darles capacitaciones, hacer reuniones regionales. Todo eso está documentado y es parte del compromiso que tienen las regionales. Pero nada que ver con asuntos operativos”, manifestó.

Historial de un oscuro comisionado

Hernández Laínez asumió la jefatura Regional de Interpol en septiembre de 2010 luego que su antecesor, Ángel Barquero Silva, fuera destituido por protagonizar una balacera en el hotel de playa Decameron, ubicado en Sonsonate. Hasta ese entonces Hernández Laínez se desempeñaba como subjefe regional.

En los primeros años del gobierno de Mauricio Funes, la Interpol desempeñó un papel modesto. La tregua con las pandillas frenó en apariencias la delincuencia y la Interpol no le dio seguimiento a pandilleros que eran reclamados por el gobierno de los Estados Unidos.

Hernández Laínez comenzó a tener mayor protagonismo en 2014, cuando el entonces ministro de Seguridad, Ricardo Perdomo, divulgó una orden de difusión roja que tenía el asesor venezolano Juan José Rendón, quien por esa fecha había sido contratado por el partido ARENA para asesorar a su candidato Norman Quijano.

A Juan José Rendón se le acusaba de agresión sexual en Panamá. Cuando el ministro Perdomo hizo pública la orden de captura internacional, el asesor político se encontrabaen Miami. Por ese motivo desistió venir a El Salvador y realizó la asesoría desde el extranjero.

De acuerdo con la misma fuente policial, Hernández Laínez continuó trabajando al servicio de Mauricio Funes al parecer se encargó del trabajo sucio durante la campaña presidencial de 2014.

La estructura que conformó Funes hizo que Hernández Laínez tuviera un papel activo y de asesoría en las difusiones y persecuciones judiciales en contra de los contrincantes políticos del FMLN.

Durante la campaña electoral de 2014, y con Rendón fuera, el partido ARENA nombró al expresidente Francisco Flores asesor principal de la campaña de Norman Quijano.

Sin embargo, Mauricio Funes, por medio de su programa “Conversando con la Gente”, el cual era transmitido en los canales estatales y radios aliadas, difundió el Reporte de Operaciones Sospechosas (ROS), un documento emitido por el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos que evidenciaba que el expresidente Francisco Flores había desviado 10 millones de dólares donados por Taiwán para atender la emergencia de los terremotos de 2001.

Los señalamientos de Funes hicieron que la Fiscalía General de la República (FGR) acusara a Francisco Flores por los delitos de enriquecimiento ilícito y peculado.

En la audiencia inicial la jueza del caso emitió una orden de captura contra Francisco Flores y la Interpol solicitó de forma expedita, por orden del comisionado Hernández Laínez, la difusión roja.

En este caso Interpol no recibió ninguna recomendación para que la Comisión Ejecutiva de Interpol evaluara la petición de difusión roja, sino que fue difundida inmediatamente.

Sobre esas difusiones de manera expedita, Hernández Laínez dijo que “cada caso es distinto y cada caso tiene sus valoraciones las cuales desconozco y no puedo emitir opinión tal cual usted me la solicita”.

Luego de las elecciones presidenciales de 2014, y con Sánchez Cerén como presidente, Interpol continuó bajo el mando de Saúl Eleazar Hernández Laínez. Fue hasta el 14 de febrero de 2017, un mes después de recibir la orden de captura contra de Enrique Rais, que pasó a dirigir la Sipol.

Hay quienes dicen que fue el mismo Hernández Laínez quien le informó al expresidente Funes que estaba siendo investigado por delitos de corrupción. Por eso el exmandatario agilizó la solicitud de asilo en Nicaragua y trató de sacar de manera clandestina muchos de sus bienes.

De hecho, hay quienes dicen que fue nombrado agregado policial de la embajada de El Salvador en Nicaragua, donde recibía jugosos sobresueldos.

El Comisionado operador de José Luis Merino

Las fuentes policiales consultadas por Diario 1 dijeron que el comisionado Saúl Eléazar Hernández Laínez supuestamente goza de la absoluta confianza de José Luis Merino, un oscuro personaje dirigente del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) que tiene vínculos con Enrique Rais.

Algunos aseguran que Hernández Laínez tiene un familiar muy cercano estudiando en Canadá y que los estudios y todos los gastos los paga Enrique Rais.

El comisionado policial, asimismo, mantiene nexos con gente del Organismo de Inteligencia del Estado (OIE), que también es controlado desde la sombra por José Luis Merino. Es por ello que también se afirma que el jefe policial fue el encargado de buscar y filtrar asuntos personales de Nayib Bukele durante la pasada campaña electoral.

La fortaleza dentro de la PNC del comisionado Saúl Eléazar Hernández Laínez sería la oscura relación que tiene con José Luis Merino y el prófugo Enrique Rais, a quienes mira como sus jefes.

Segunda difusión roja para Rais

El pasado 8 de marzo, Interpol giró una segunda orden de captura con difusión roja contra el exfuncionario de la basura, Enrique Rais, esta vez por el caso “Corruptela”, en el que se le acusa de encabezar una red de venta de justicia a cambio de dádivas al interior de la Fiscalía General de la República que dirigió Luis Martínez.

El juzgado Cuarto de Instrucción de San Salvador fue notificado por Interpol de la publicación de la difusión roja que fue solicitada el pasado 4 de febrero. Asimismo, fuentes judiciales confirmaron a Diario 1 que ya fue librado el oficio en el que se solicitó la orden de captura ordenada al concluir la audiencia inicial, a finales de octubre de 2018.

De acuerdo con investigaciones de la Fiscalía, Rais figura dentro de una serie de personajes que habrían sobornado al exfiscal Luis Martínez para que no fuera investigado por varios casos en los que estaba implicados.

Rais recibió protección de la Fiscalía durante la administración de Martínez, principalmente en otro caso en el que se le acusa de liderar una red de corrupción judicial que fabricaba pruebas para incriminar a enemigos empresariales.

Esto, pese a que el Centro de Escuchas de la Fiscalía interceptó una serie de llamadas telefónicas en las que Rais coordinaba con uno de sus abogados el armado de peritajes psicológicos y otra serie de pruebas. Las investigaciones en contra del exempresario fueron detenidas por orden del entonces fiscal Luis Martínez.

Martínez, además, procuró que se persiguiera legalmente a enemigos de Rais como Mario Calderón, Claudia Herrera y los empresarios canadienses Franco Pacetti y MatteoPasquale, con quienes mantiene un litigio por el control de la empresa Manejo Integral de Desechos Sólidos (MIDES).

En el caso “Corruptela”, Rais está señalado por el delito de cohecho activo (dar sobornos) en perjuicio de la administración pública. La Fiscalía sostiene que Martínez y su séquito de colaboradores contratados en a través de consultorías fantasmas, percibieron más de $1.5 millones en sobornos.

Este mismo caso también implica al expresidente Mauricio Funes, acusado del mismo delito y que habría pagado para que la Fiscalía no investigara casos como las irregularidades ocurridas en la construcción de la presa El Chaparral, la tregua entre pandillas en 2012 y la divulgación de un Reporte de Operaciones Sospechosas (ROS) recabado por el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos y que señala al expresidente Francisco Flores en el desvío de millonarios donativos del gobierno de Taiwán.

Por esto mismo, el juez Rigoberto Chicas del Juzgado Cuarto de Instrucción también solicitó una difusión roja contra Funes. Empero, el director de la Policía Nacional Civil (PNC), Howard Cotto, expresó a finales de febrero que la Interpol la había negado, aduciendo tecnicismos relacionados con su asilo en Nicaragua por el gobierno de Daniel Ortega desde septiembre de 2016.

Por su parte, el exfiscal Luis Martínez, quien guarda prisión en el penal de Mariona desde 2017, acumula en este proceso 10 delitos, entre ellos lavado de dinero. El Ministerio Público sostiene que con los sobornos de Rais y Funes, se pagaron remodelaciones de la vivienda del entonces funcionario en Nuevo Cuscatlán, blindaje de una camioneta de lujo, pago de recibos de telefonía y unos viáticos irregulares con los que el exfiscal y su séquito compraban artículos lujosos.

La solicitud de la difusión roja por parte del Juzgado Cuarto de Instrucción también abarca al sobrino de Enrique Rais, Hugo Blanco Rais, así como para Aldo Vinicio Parducci, Francisco José Paredes Valladares y Edgar Isaías Marquez.

El sobrino de Rais encara el delito de cohecho activo; en tanto que Aldo Parducci es acusado de cohecho activo y falsedad ideológica. Por su parte, Francisco Paredes es procesado por omisión de investigación, falsedad documental agravada y privación de libertad por funcionario o empleado público.