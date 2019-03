Corte Suprema avala por unanimidad pedir extradición de Mauricio Funes

El magistrado de la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Leonardo Murcia, anunció este jueves que en sesión de Corte Plena se avaló por unanimidad solicitar al gobierno de Nicaragua la extradición del expresidente Mauricio Funes, requerido por la justicia salvadoreña por cuatro casos de corrupción.

Murcia confirmó al Noticiero Hechos de Canal 12 que los 15 magistrados de la CSJ acordaron girar el oficio a Nicaragua para iniciar el proceso de extradición del exmandatario, asilado por el régimen de Daniel Ortega desde septiembre de 2016, por considerarlo “perseguido político”.

“Este tipo de casos está basado en lo que aporta el agente persecutor del delito (Fiscalía). Los elementos para la resolución están en la solicitud”, señaló Murcia, quien no amplió mas sobre la resolución tomada este jueves.

El magistrado penalista explicó que luego de avalar la solicitud de extradición, se enviará el oficio al Ministerio de Relaciones Exteriores, que a su vez deberá hacer la coordinación con el gobierno de Nicaragua, que aloja a Funes.

Luego de confirmarse la solicitud de extradición que hará la CSJ en su contra, el expresidente Funes, que a lo largo de sus tres años de asilo ha despotricado contra su proceso judicial, reaccionó de esta forma en su cuenta de Twitter:

“No me extraña. Como lo dije antes: una CSJ controlada por la derecha era previsible que se pronunciaría a favor de mi extradición. Sin embargo, en la medida que existe un asilo que me protege de esta persecución no es la CSJ la que decide sino el gobierno de Nicaragua”, mencionó el exgobernante en su cuenta de Twitter.

La solicitud de extradición era conocida por la Corte Plena desde octubre de 2018, cuando fue enviada por el juzgado Séptimo de Instrucción, que conoce el caso denominado “Saqueo Público”, en el cual es acusado por los delitos de Peculado y Lavado de dinero y activos, como parte de una red que habría desfalcado un estimado de $351 millones del erario público a través de modificaciones presupuestarias que pasaron sin control a diversas partidas de gastos reservados.

Con anterioridad, el Juzgado Quinto de Instrucción envío dicha solicitud a la Corte. No obstante, la Cámara Segunda de lo Penal separó al juez de dicha instancia, Edward Sidney Blanco, de conocer el caso de “Saqueo Público” y envío el expediente al juez Séptimo de Instrucción, Miguel Ángel García Argüello.

En septiembre pasado, antes que fuera removido de conocer el cargo, el juez Edward Sidney Blanco dijo que la no publicación de una difusión roja de Interpol contra Funes no es indispensable para girar el proceso de extradición.

La justicia salvadoreña intentó gestionar con Interpol dos órdenes de captura contra Funes, pero ambas fueron rechazadas por distintas razones. En la primera oportunidad, la entidad con sede en Lyon, Francia, sostuvo que la condición de asilado que tiene el exmandatario hace inviable la publicación de la difusión roja, mientras que en la segunda ocasión alegó que la referida orden es de “localización”, y en el caso de Funes no es necesaria su localización, ya que se conoce que se encuentra en Nicaragua.

En la solicitud de extradición enviada por el juzgado Séptimo de Instrucción están contemplados además la compañera de vida de Funes, Ada Mitchell Guzmán Sigüenza , y dos de sus hijos, Diego Funes Cañas y Carlos Mauricio Funes Velasco.

Guzmán Sigüenza s acusada por lavado de dinero, mientras que los hijos del expresidente son requeridos por la justicia bajo el cargo de Caso Especial de lavado de dinero y activos.

Las otras cuentas pendientes de Funes

Este no es el único caso por el que Funes deberá enfrentar la justicia salvadoreña. El 17 de octubre de 2018 se le giró al exgobernante una segunda orden de captura por su participación en el denominado “Caso Corruptela”, que implica una red de venta de justicia a cambio de dádivas al interior de la Fiscalía General de la República que dirigió Luis Martínez.

De acuerdo con las investigaciones, y otros empresarios, habrían sobornado a Martínez para que no fueran investigados por varios casos en los que estaban implicados, según investigaciones de la Fiscalía General de la República (FGR). Por tal razón se le acusa a Funes por el delito de cohecho activo.

El pasado 4 de enero, en el último día de la gestión de Douglas Meléndez como fiscal general de la República, dicha institución presentó dos nuevas acusaciones contra el expresidente Funes, una de ellas por las anomalías ocurridas en la construcción de la represa El Chaparral. En este caso, al exmandatario se le acusa por peculado, mientras que a Ada Mitchell Guzmán, su compañera de vida, se le imputa el delito de lavado de dinero.

La otra orden de captura solicitada ese día por la Fiscalía es por divulgar en medios de comunicación el Reporte de Operaciones sospechosas (ROS) que incriminó al expresidente Francisco Flores en el desvío de donativos del gobierno de Taiwán para los afectados de los terremotos de 2001.

Por si fuera poco, la Fiscalía anunció que tiene investigaciones abiertas contra Funes por supuestos pagos de sobornos a diputados para aprobar medidas favorables a su gobierno, según trascendió en unos audios publicados en una investigación de la revista digital Factum, lo cual podría acumular una quinta orden de captura en su contra.

Nayib Bukele, quien será el presidente del país a partir del próximo 1 de junio, aseguró el pasado 15 de marzo que se asegurará que Funes enfrente la justicia salvadoreña por los múltiples casos de corrupción que enfrenta.

“Le guste o no le guste, Mauricio Funes enfrentará la justicia salvadoreña”, expresó Bukele durante un encuentro con miembros de la comunidad de salvadoreños residente en Washington DC, Estados Unidos.