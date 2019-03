Corte descarta que Ana Vilma De Escobar se haya enriquecido ilícitamente

El Pleno de magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) decidió este martes exonerar de un juicio civil por enriquecimiento ilícito a la exvicepresidenta y exdiputada, Ana Vilma De Escobar, cuyo patrimonio estaba siendo investigado desde 2017.

“La actual diputada Ana Vilma de Escobar, como vicepresidenta en el periodo 2004 y 2009, está en la lista de personas que se está investigando. Se autorizó por la Corte su investigación, independiente como funcionaria, como vicepresidenta de ese periodo”, dijo en 2017 el entonces magistrado de la CSJ, Rodolfo González.

Trece días atrás, el actual magistrado Aldo Cader Camilot, dijo que el expediente de la exvicepresidenta había sido uno de los primeros que subió al conocimiento del pleno, debido a que estaba por vencerse el término en el que ella podía ser procesada, ya que había dejado sus funciones en el Ejecutivo el 31 de mayo de 2009.

De manera inicial, la exviciepresidenta no había justificado el origen de $1.4 millones en su declaración patrimonial de salida de su cargo en 2009, en el cual declaró un patrimonio superior a los $6millones.

A raíz de las anomalías iniciales, la Sección de Probidad de la CSJ decidió investigar el patrimonio de Ana Vilma De Escobar, desde 2004 hasta 2016, tiempo en el que habría acumulado un patrimonio superior a los $11 millones, de acuerdo con publicaciones de la revista Factum.

La exvicepresidenta habría esclarecido casi $10 millones, pero los cuestionamientos pesaban sobre el origen de $1,7 millones. Según dijo De Escobar a Factum, este dinero provendría de dividendos de un fondo de inversión en Panamá, en el que participó su esposo Carlos Escobar.

En el análisis realizado por Probidad se contempló a Carlos Escobar, esposa de la exvicepresidenta y por mucho tiempo vicepresidente del Grupo Poma. Además se incluyó a una hija de ambos y se estudiaron documentos provenientes de informes bancarios, registro de la propiedad, registro de armas, entre otros.

De Escobar fue vicepresidenta durante el gobierno de Elías Antonio Saca, condenado en septiembre del año pasado a 10 años de prisión por delitos de corrupción y que estaría dispuesto a confesar que dio sobornos a una empleada judicial para recibir menos años de cárcel en un proceso en el que se le liga a una red de corrupción judicial.

Según dijo Cader Camilot, además del expediente de la exvicepresidenta, se está discutiendo al interior de la CSJ el expediente de probidad del exministro de Seguridad y hombre de confianza de Elías Antonio Saca, René Figueroa, de quién se dice que habría colaborado con la justicia para evadir procesos judiciales.

En 2017, De Escobar dijo no sentirse preocupada sobre la legalidad de su patrimonio y aclaró que sus bienes no solamente vienen de los 16 años como funcionaria pública: “Mis ingresos y mi patrimonio no proviene solamente de la política. Vienen de que mi esposo tiene 40 años de ser vicepresidente en el grupo Poma y eso es parte del patrimonio familiar”, manifestó.

Ese mismo año, la entonces diputada desistió de la idea de volver a buscar la reelección, en momentos en los que transcurrían las elecciones internes del partido ARENA.

Los votos de nueve de los 15 magistrados que conforman Corte Plena, hicieron posible la exoneración a favor de la exvicepresidenta. Los seis magistrados que votaron a favor del juicio razonaron sus votos, según una publicación de La Prensa Gráfica.