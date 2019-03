Capturan a dos hombres acusados de hurtar carne valorada en $42

Dos hombres identificados como Julio César Erazo Gonzáles y Edwin Edenilson Rosa fueron capturados la mañana de este jueves en San Francisco Gotera por la Policía Nacional Civil (PNC).

Los detenidos son residentes de San Juan Opico y son acusados de hurtar varias libras de carne valoradas en 42 dólares.

Uno de los detenidos aseguró que con su compañero trabajan de repartir mercadería y que todo se trató de un mal entendido.

“Anteriormente me había sucedido este caso, porque yo reparto fruta y verdura también, y lo que hacen es regresar el producto que hace falta. Esta vez no. El seguridad del súper se puso renuente y no me quiso hacer el papeleo para regresarme las piezas de carne. Si el me hacía ese papeleo yo me llevaba el producto a donde hacía falta y lo regresaba. El producto jamás me lo voy a robar yo. No se puede”, dijo.