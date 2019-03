Cabecilla de la MS capturado en San Miguel: “Me he dado gusto matando”

Agentes de la Sección Táctica Operativa (STO) de la Policía Nacional Civil (PNC) capturó a un cabecilla de la Mara Salvatrucha en San Miguel, quien está acusado de al menos 11 homicidios cometidos en dicho departamento entre 2016 y 2018, según informó la corporación policial.

José Edwin Lemus de 21 años, alias “Engaño”, se escondía en una vivienda del caserío La Estación del cantón La Puerta del municipio de San Miguel, a quien se le decomisó un arma calibre 40 milímetros, un cargador para la misma y municiones. Además de varias porciones de marihuana.

“Ustedes no me llegan con los homicidios que he cometido, yo me he dado gusto matando” dijo el pandilleros a sus captores, según la PNC.

En agosto de 2018 fueron asesinados un dirigente de veteranos de guerra y un agente policial, casualmente, ambos tenían proyectiles calibre 40 milímetros, lo que para la policía víncula al capturo don estos crímenes contra la vida. José Óscar Moreira era el nombre del dirigente y el agente respondía al nombre de Manuel de Jesús Mira.

“Otros asesinatos atribuidos a Guzmán Lemus y a la clica a la que pertenece son los cometidos en contra de Rafael Cruz, Ángel Chávez Flores, los hermanos Kevin Alexander y Verónica, ambos de apellido Ramírez Saravia y Fátima Carolina Benítez, y otros cuatro más aún no identificados, en diversas fechas entre los años 2016 y 2018”, informaron las autoridades.

El cabecilla de pandillas será puesto a las órdenes del Juzgado Especializado de Instrucción de San Miguel para que enfrente los delitos de homicidio, privación de libertad, portación ilegal de un arma de juego y posesión y tenencia de drogas.

#SanMiguel | Durante la detención de José Edwin Guzmán Lemus, le decomisaron 102 porciones de marihuana y un arma de fuego calibre 40 milímetros #OperatividadPolicial pic.twitter.com/9Hye7qLKUm — PNC El Salvador (@PNC_SV) March 14, 2019

