Bukele se declara culpable y pagará a Eugenio Chicas

El presidente electo Nayib Bukele solicitó este jueves al Tribunal Primero de Sentencia de Santa Tecla que lo declare culpable por calumnia contra el exsecretario de Comunicaciones de la Presidencia, Eugenio Chicas, y que le imponga la pena máxima para así declarar concluido el proceso.

Según Bukele, quien se apersonó al Tribunal para iniciar la vista pública, el litigio judicial podría extenderse por una considerable cantidad de tiempo, el cual necesita para enfocarse en el proceso de transición hacia el gobierno, el cual deberá asumir el próximo 1 de junio.

“Vengo a decirle al juez que no tengo interés de continuar con este proceso, no quiero continuar defendiéndome, póngame la pena máxima y acabamos con esto”, indicó Bukele a su llegada al tribunal.

“Si esto implica que me pongan una condena, no me importa, realmente no es una condena importante, nos pondrán una multa no se dé cuanto, la mandamos a pagar en la tarde”, agregó.

Las declaraciones del presidente electo surgen 17 días después que sus abogados intentaran anular el proceso judicial, alegando que el artículo 238 de la Constitución impide que el presidente de la República sea procesado judicialmente desde el momento de su elección.

No obstante, el Tribunal desestimó la petición de los abogados de Bukele y reprogramó el inicio de la vista pública para este jueves. A la vez solicitó explicaciones de por qué Bukele no se había presentado a sede judicial el pasado 18 de febrero.

Bukele fue demandado por Chicas en octubre de 2017, luego que acusara al exfuncionario en una entrevista televisiva de haber violado a una menor de edad, quien a su vez era su hija de crianza.

Ante estos señalamientos, Chicas interpuso una demanda contra Bukele en la que le exigía una compensación de $100,000. Luego de enfrentarse en los tribunales, tanto la parte acusadora como la defensora habían previsto llegar a un acuerdo, pero Bukele se rehusó a firmarlo.

En un intento para que el caso no pasara a juicio, el equipo legal de Bukele presentó una declaración jurada por parte de la exesposa de Chicas, quien aseguró que vio a su entonces cónyuge sostener relaciones sexuales con la hija de crianza de ambos. Pero el juzgado rechazó la prueba y solicitó que su testimonio fuera parte de la vista pública.

Debido a las revelaciones, el entonces candidato presidencial del FMLN, Hugo Martínez, solicitó a Chicas que renunciara a su militancia en el partido hasta que terminara el proceso judicial.

En sus declaraciones de este jueves, Bukele desistió de la idea de disculparse públicamente con Chicas y defendió el testimonio de la exesposa del demandante, de quien recordó que tuvo que interponer solicitudes a la Fiscalía General de la República y la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos para que le concedieran medidas cautelaras que protegieran su integridad.

También lamentó que a su juicio “el sistema judicial ha dejado desprotegido a las verdaderas víctimas”, en este caso, a la exesposa de Chicas. El presidente electo llegó sin abogados a la sala de audiencias, ya que dijo que no necesitaba defensa para buscar concluir el proceso y no exponer a la gente en “un proceso que no tiene relevancia”.

Por su parte, Eugenio Chicas mencionó que todo el proceso judicial se hubiera podido evitar si Bukele hubiese aceptado desde un principio pagar el monto que él solicitó en la demanda.