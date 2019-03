Así evitó Ana Vilma de Escobar ir a juicio por enriquecimiento ilícito

La entrega de adendas en tiempos de gracia prolongados y el uso de documentos que no cumplían con los mínimos requerimientos de ley, fueron algunas de las formas en como la exvicepresidenta Ana Vilma de Escobar, logró que la Corte Suprema de Justicia (CSJ) la exonerara de un juicio civil por enriquecimiento ilícito, según una publicación de la revista Factum.

El pasado 26 de marzo, el pleno de magistrados de la CSJ votó a favor de un dictamen de exoneración de juicio civil para la también exdiputada. Algunos magistrados que votaron en contra de la resolución, seis en total, cuestionaron la forma en que se le permitió a Ana Vilma De Escobar el esclarecer un crecimiento patrimonial de más de $11 millones, desde que dejó el Ejecutivo en 2009.

Por una parte, algunos magistrados señalaron que el tiempo normal que se le da a una persona investigada por la Sección de Probidad para esclarecer su patrimonio es de 90 días. No obstante, Ana Vilma De Escobar habría recibido, inicialmente, hasta 60 días adicionales a ese plazo original, además se le permitió entregar documentos fuera de tiempo, con los que había esclarecido cada irregularidad encontrada por el Órgano Judicial.

Algunos de esos documentos, detalla la publicación, fueron entregados incluso a principios de marzo de este año, lo que motivó a la Sección de Probidad a cambiar en numerosas ocasiones el borrador de dictamen sobre los hallazgos de enriquecimiento ilícito contra la exvicepresidenta.

La investigación de Probidad hacia Albanez de Escobar inició en abril de 2016. En 2017 algunos magistrados habían admitido que se estaba investigando el patrimonio de la entonces diputada, algo que según la cuestionada funcionaria, no le quitaba el sueño.

A la luz de los plazos en que inició la investigación, los magistrados que votaron en contra de exonerar a la exvicepresidenta criticaron que se le diera hasta dos años para entregar documentos de descargo.

De la misma forma, la exvicepresidenta presentó documentación que era presentada en un formato que no cumplía con lo establecido con la Ley del Notariado y el Código Civil. Factum cita un documento entregado por el partido ARENA a Probidad, que no era respaldado por otro documento que confirmara que no hubo una erogación de sus cuentas para darle una compensación a su exdiputada.

Otra forma en cómo Albanez de Escobar desvirtuó los señalamientos en su contra fue que la mayoría de magistrados decidió reducir el período por el cual se le investigaba. En lugar de indagar en su segundo período como diputada, el cual acabó en 2018, la Corte solo investigó hasta 2015.

Aparte de unas aportaciones entregadas por ARENA y los dividendos de un fondo de inversión en Panamá que declaró la exvicepresidenta, otros atestados que ella presento fueron unas extras salariales entregadas por Casa Presidencial durante su período de gestión (2004-2009).

De manera inicial, la exviciepresidenta no había justificado el origen de $1.4 millones en su declaración patrimonial de salida de su cargo en 2009, en el cual declaró un patrimonio superior a los $6 millones.

En el período investigado por Probidad, la exvicepresidenta habría esclarecido casi $10 millones, pero los cuestionamientos pesaban sobre el origen de $1,7 millones, dicho monto no esclarecido fue lo que ella atribuyó a los dividendos percibidos por su esposo, quien por mucho tiempo ha sido vicepresidente de Grupo Poma.

Al final de los descargos presentados por Albanez de Escobar, aún se mantenía un se mantenía un monto sin justificar de $109,480.31, lo cual constaba en las dos resoluciones conocidas por Corte Plena. No obstante, la mayoría de magistrados que votó a favor de exonerarla, estableció que debido a que el patrimonio de la exvicepresidenta y su familia es superior al monto sin declarar, dicho monto se podía “subsumir”.

Al conocerse la exoneración a favor de Albanez de Escobar, personas relacionadas con otros procesos de enriquecimiento ilícito protestaron que no se tratara de la misma forma sus casos. De la misma forma el presidente electo Nayib Bukele, lamentó la resolución del Órgano Judicial y sostuvo que ese tipo de situaciones hacen necesario el establecimiento de una Comisión Internacional contra la Corrupción e Impunidad en El Salvador (CICIES).