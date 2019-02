Sindicato cierra indefinidamente Zoológico Nacional por maltrato y negligencia

El cierre de las instalaciones del Parque Zoológico Nacional por parte del Sindicato de Trabajadores del Ministerio de Cultura (Sitramec), ya cumple cuatro días. De acuerdo con los precursores de la medida de hecho, el cierre pretende denunciar violaciones a los derechos laborales y actos de corrupción, así como negligencia y maltrato contra los animales que reguarda el lugar.

Los trabajadores señalan al director del Zoológico, Vladen Henríquez, como el principal responsable de la muerte de más de cien ejemplares en los últimos años.

Al menos 142 animales murieron en el Zoológico Nacional desde el año 2010 de acuerdo con registros oficiales. Entre las más recordadas se encuentran la de la elefanta Manyula en 2010 y del hipopótamo Gustavito, en 2017. La mayoría de esas muertes han sido por negligencia, según denuncian los miembros del sindicato.

Desde septiembre del año 2010 el Zoológico Nacional ha vivido en decadencia y sus ejemplares han venido a menos. Ese mismo año, como coincidencia, murió la mayor atracción del parque, la elefanta Manyula. Desde entonces el zoológico contabiliza por docenas las muertes de sus ejemplares.

David Ruiz, Secretario de Conflictos de SITRAMEC, indicó que el director del parque, Vladen Henríquez, vulnera los derechos laborales de empleados con más de 30 años de servicio en el parque: “Incluso han existido despidos sin justificación y posteriormente aparecen amonestaciones en los expedientes para evitar las indemnizaciones”, sostuvo.

Además señala que existe favoritismo para un grupo de veterinarios que ingresaron bajo la administración de Henríquez: “En el Zoológico no hay pago de horas extra, pero a su grupo el director les compensa o les da hasta tres días compensatorios y a otros trabajadores ni una hora”, indicó.

Pero estas no son todas las anomalías que denuncian los sindicalistas. Entre las más graves señalan la muerte de ejemplares por negligencia: “En el parque se conoce la clínica de los biólogos como la clínica de la muerte, porque cada animal que se atiende muere”, puntualizó.

En el año 2014 fallecieron 60 animales, siendo el peor año del Zoológico Nacional, seguido del año 2013, cuando murieron 42 ejemplares entre reptiles, aves y mamíferos.

“Ellos dicen que atienden a los animales, los llevan a la clínica y después nos damos cuenta que mueren. No notifican a nadie. No hacen auditorías. No notifican a Fiscalía. Ocultan todo lo que hacen en esa clínica”, reiteró Ruíz.

El director del Zoológico publicó en sus redes sociales que el malestar sindical corresponde al despido de un empleado, tras un proceso disciplinario que quedó registrado con tres amonestaciones evidenciadas en el expediente.

“Se trata únicamente de un cuidador de animales”, indica Vladen Henríquez, al señalar que todo inicia con el malestar por “no aceptar trabajar fuera de sus 40 horas laborales”.

Entre los casos más sonados de las muertes por complicaciones veterinarias en el Zoológico Nacional se encuentran el león Yolú Cova en enero de 2004, que murió a los cinco días de nacido tras consumir alimentos sólidos; el hipopótamo Alfredito en junio de 2004 producto de complicaciones gastrointestinales; la Osa Melosa en noviembre de 2005 tras una serie de infecciones productos de una inyección mal puesta; el Tigre Yambo en diciembre de 2008 por vómitos y diarrea; la elefanta Manyula en septiembre de 2010 que murió a los 60 años de edad por complicaciones en los riñones y que era la única sobreviviente de los animales traídos desde Hamburgo, Alemania. También en esta lista está la cebra Marty que murió en mayo de 2014 por un paro cardiorespiratorio ocasionado por un cólico.

El caso más reciente y polémico es el del hipopótamo Gustavito, que murió en febrero de 2017. Las causas de su muerte aun se investigan, ya que ha generado una fuerte polémica por las diversas versiones sobre la salud del hipopótamo. Inicialmente, autoridades de Micultura aseguraron que un grupo de delincuentes ingresó al recinto de “Gustavito” y lo dieron una golpiza.

Según las autoridades de Micultura, los atacantes usaron incluso picahielos para herir al mamífero; sin embargo, esa versión fue desmentida por la Fiscalía General de la República luego que la necropsia revelada que el hipopótamo murió por una hemorragia pulmonar.

El Zoológico dejó de ser un parque familiar, se convirtió en una prisión para animales en la convulsionada capital. Sus animales quieren morir, mientras que la negligencia y descuido de las dos últimas administraciones hacen mella en la infraestructura del lugar.

El gobierno ha dicho en reiteradas ocasiones sus intenciones de cerrar el parque y hacerlo un “santuario” para la vida natural, pero esto no coincide con el estado actual de la infraestructura y las condiciones de los animales que cada día son más lamentables.