Scotiabank beneficia a 1,200 jóvenes con un donativo de balones Indestructibles

Como muestra de su compromiso con el desarrollo de la niñez y la juventud a través del fútbol, y en el marco del programa Scotiabank Fútbol Club, Scotiabank hizo la entrega de un donativo de 360 “balones indestructibles One World Fútbol” a la Fundación Educando a un Salvadoreño), los cuales beneficiarán a más de 1,200 niños y niñas, de 17 instituciones educativas públicas, que forman parte del Programa de Apoyo a la Educación Física que desarrolla FESA, de esta manera el Banco reafirma su compromiso con la sociedad salvadoreña a través del impacto positivo y el desarrollo del potencial infinito de los niños de distintas comunidades del país.

La pelota One World Fútbol está diseñada para sobrevivir las condiciones de terreno más difíciles de cualquier lugar. No requiere de un inflador y tampoco se desinfla. Donde las pelotas tradicionales fallan, la de One World Fútbol sigue adelante.

Esta iniciativa es gracias a la alianza entre Scotiabank y Fundación One World Fútbol y al One World Fútbol Project, el cual busca proveer a niños, niñas, y jóvenes la oportunidad de jugar, y con estos balones han sido diseñados para sobrevivir las condiciones de terreno más difíciles.

“En Scotiabank ayudamos a despertar el potencial infinito de nuestros niños y jóvenes. Todo esto es parte de nuestra filosofía de futbol comunitario, una cultura de Pasión con Valores, para construir una mejor sociedad, y estos balones representan un gran contribución para la comunidad, pues ahora podrán jugar sin el temor de que estos se puedan pinchar o dañar”, señaló Juan Andrés Granadino, Subgerente de Patrocinios, RSE y Segmentos.

Este donativo se enmarca en el Programa Global “Scotiabank Fútbol Club”, creado como parte de las iniciativas de Responsabilidad Social Corporativa y Patrocinio Comunitario, el cual apoya el desarrollo de la niñez y la juventud, promoviendo el deporte a nivel profesional y amateur.

“Agradecemos a Scotiabank por su apoyo a la juventud de El Salvador a través de sus programas de Responsabilidad Social Empresarial, este donativo será de gran utilidad para las clases de Educación Física de más de 1,200 niños de 17 Centros Escolares Públicos que asisten al Programa de Apoyo a la Educación Física Escolar que FESA ejecuta en San Salvador, Soyapango, Guazapa y Santa Tecla, con el objetivo de abrir la oportunidad para que más niños practiquen diversos deportes y mejoren su calidad de vida” mencionó Humberto Cuestas, Vicepresidente de Fundación Educando a un Salvadoreño FESA.

Para conocer más sobre este donativo puede ingresar a Facebook Scotiabank El Salvador.