La empresa FOODTECH genera 2,000 empleos en El Salvador

FOODTECH apuesta por continuar generando empleos en el país y desarrollando profesionalmente a los colaboradores; a la fecha la empresa ha creado 2,000 puestos de trabajo entre directos e indirectos.

El plan crecimiento de FOODTECH ha permitido que colaboradores desarrollen su carrera profesional y crezcan junto a la empresa. Este es el caso de Jorge Ventura, un ejemplo de superación y crecimiento al interior de la compañía.

Jorge Ventura inició como auxiliar de distribución, con un nivel de escolaridad que llegaba a noveno grado. Pero FOODTECH vio en Jorge el ánimo de llegar lejos y gracias a su dedicación, entrega, compromiso y responsabilidad fue ascendiendo y hoy se desempeña como Jefe de Operaciones.

A Jorge la compañía le dio la oportunidad de continuar sus estudios de bachillerato, posteriormente seguir sus estudios universitarios, graduándose en Licenciatura en Administración de Empresas.

“Me siento muy agradecido por la oportunidad que FOODTECH me ha brindado, ya que he podido crecer profesionalmente como personalmente”, aseguró Jorge Ventura.

Otro caso que refleja el compromiso de la empresa con sus colaboradores es el de Marisol Guadalupe Acevedo, quien es madre soltera de dos hijas.

Ella inició como recepcionista dentro de FOODTECH y su buen desempeño, esfuerzo, y responsabilidad que demostró a lo largo de los años le permitió crecer. Hoy en día, ejecuta el puesto de Jefe de Inventarios y Bodega para las tres plantas de producción.

“En FOODTECH no solo me abrieron las puertas para tener una fuente de ingresos , sino que además me ha permitido crecer, superarme y buscar un mejor futuro para mis hijas, indicó Acevedo.

Según la empresa, cada año destinan un presupuesto especial para el desarrollo de cursos y seminarios enfocados a fortalecer las habilidades y destrezas de los colaboradores. Además se incentiva al personal para que a futuro puedan optar a posiciones de mayor rango dentro de la empresa.

Compromiso con las Pymes

FOODTECH además está comprometida con sus proveedores, los cuales suman más de 100 pequeñas y medianas empresas que también han crecido gracias al trabajo que les genera.

Una de las empresas que han experimentado crecimiento es Agroindustrias Lácteas Los Quesos de Oriente S.A de C.V. Su propietaria Mirna de Macay ha logrado tecnificar su empresa y con ello cumplir los estándares que FOODTECH solicita.

Mirna Recuerda como tuvo que actualizarse en auditoria y registros, papelería que su cliente le solicitaba, esto le llevó a ordenarse como empresa, también a exportar hacia Estados Unidos, ya que mucha de la papelería solicitada por la empresa le sirvió para presentarla ante la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA, por sus siglas en inglés) y obtener los permisos para exportar hacia Estados Unidos.

Otro caso es el de José Osmín Miranda, de Panadería El Progreso, quien desde muy pequeño le enseñaron a trabajar duro para cumplir sus sueños y pese a las adversidades, hoy en día se ha convertido en el proveedor número uno de pan en sus distintas variedades.

Miranda comenzó a proveer 2,000 y 3,000 unidades de pan y actualmente entrega 150 mil unidades a la semana. Además, el trabajo que tiene gracias a FOODTECH le ha permitido generar empleos para su familia.

FOODTECH reitera su compromiso de seguir generando empleos en el país, así como también apoyar a pequeñas y medianas empresas para que puedan crecer y convertirse en fuentes generadoras de empleo.