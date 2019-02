CEL, PROESA y SIGET entre las instituciones que pagan salarios más altos

Un informe de la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social (Fusades) indica que las instituciones de gobierno que pagan los salarios más altos son la Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Río Lempa (CEL), el Organismo Promotor de Exportaciones e Inversiones de El Salvador (PROESA), la Superintendencia General de Electricidad y Telecomunicaciones (SIGET), la Superintendencia de Competencia (SC) y otras instituciones.

“El salario per cápita ha aumentado (38.8%) de 2008 a 2019 en la mayor parte de instituciones, un incremento por encima de la inflación (13.2%); el salario per cápita varía bastante entre dependencias, especialmente dentro de las descentralizadas”, dice el estudio.

De acuerdo con el informe, en el presupuesto general de la nación de 2019 se establece que las instituciones más caras por empleado son CEL, la cual desembolsa $55,000 en salarios ejecutivos, y SIGET, la cual paga $57,000 en el mismo concepto.

Por otra parte, PROESA cancela $44,000 en salarios ejecutivos y la Superintendencia de Competencia desembolsa $60,000 en pago a personal de Gobierno.

Otras instituciones que figuran en la lista son el Tribunal de Ética Gubernamental (TEG), el cual paga un salario per cápita promedio anual de $42,000 en caso de ejecutivos.

El Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) cancela $17,000 en el caso de empleados administrativos y la Corte de Cuentas de la República $18,000 en la mismo área.

El informe concluye diciendo que las instituciones más caras por empleado son TEG, IAIP, SIGET, Superintendencia de Competencia, PROESA y CEL.

PROESA es presidido por el efemelenista Sigfrido Reyes, quien durante varios años fue presidente de la Asamblea Legislativa, y tiene un salario mensual de $7,000.

El presidente de CEL es David López y tiene un salario de $10,460, divididos en $6,460 de sueldo más $4,000 que recibe en gastos de representación.

La superintendente de comunicaciones es Blanca Coto, quien tiene un sueldo mensual de $7,342.71 con los gastos de representación.

“Tener salarios per cápita más elevados no es suficiente para indicar que se está pagando demasiado, pero sí demanda un análisis de las condiciones del mercado laboral, si se cumplen los requisitos del puesto, las responsabilidades de cada puesto y la evaluación de desempeño. Además, también hay bastante diferencia entre las instituciones en el salario per cápita por tipo de ocupación”.