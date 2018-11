VIDEO| Conductor de UBER: Cometí un grave error, pero no la violé

José Edgardo Morales Minero, conductor de UBER acusado de violar a una mujer en Soyapango, fue presentado este miércoles ante un juzgado de Paz de San Salvador. Señaló que que sí sostuvo relaciones sexuales con la supuesta víctima, pero aseguró que no la violó.

Agentes policiales dijeron que los hechos ocurrieron el pasado domingo por la mañana, cuando el conductor de UBER, de 21 años de edad, trasladó a la mujer a una colonia de Soyapango, pero aparentemente se desvió de la ruta y la llevó a un callejón para violarla.

Sin embargo, el imputado se defendió cuando fue presentado ante el juzgado. Indicó que ambos acordaron tener relaciones sexuales al interior del automotor e incluso la mujer le entregó cigarrillos tras el encuentro, según un video publicado en la cuenta de Twitter del periodista Juan Carlos Vásquez de Diario El Mundo y que Diario 1 reproduce con la respectiva autorización.

“Paramos, y fue una relación casual como puede pasar en una fiesta, y de repente te gustó alguien y pasó”, dijo Morales Minero.

“Acepto que he cometido un error grave y voy a tener consecuencias con esto, pero no la violé; es lo que quiero que entiendan que no la violé. Se me está acusando y se me está matando civilmente antes de ni siquiera comprobarme algo”, expresó el imputado.

El hombre explicó que llevó a la supuesta víctima hacia la colonia Amatepec en Soyapango y en el trayecto se acordó el acto sexual.

“No hay un antecedente, no hay nada que diga que yo he cometido cosas antes de esto; es más, ya se tomó mi foto y yo en mi vida había tenido cosas con la ley y primera vez que estoy en una penitenciaria o en un penal”, añadió Morales Minero.