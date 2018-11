“Un prófugo está amenazando a diputados para que no me reelijan”

El Fiscal General de la República, Douglas Meléndez, aseguró en una entrevista televisiva que hay un exfuncionario que está amenazando a diputados para que no voten por su reelección.

Meléndez no reveló el nombre del exfuncionario. Sin embargo, desaprobó la actitud de este exfuncionario al tratar de evitar su reelección como fiscal general.

“Ahora he visto, por ejemplo, que un prófugo está amenazando a diputados para que no vayan a votar por la reelección de tu servidor. Los está chantajeando con situaciones”, dijo en la entrevista Hechos AM.

Luego agregó: “Imagínese hasta dónde puede llegar una persona de ese nivel. Un exfuncionario que fue de primer nivel en nuestro país no debería estar haciendo eso. Eso es algo aberrante”.

Pero no solo eso. Douglas Meléndez también detalló que hay exempresarios, prófugos de la justicia, que también lo están atacando.

“En este momento hay personas que están prófugas en algunos procesos, y están fuera del país, empresarios connotados que se les ha procesado, que han estado metidos en cuestiones de mafia y todo eso, están en un ataque permanente contra este servidor para que no sea reelegido”.

“En estos últimos días hay un ensamblaje y campaña directa de atacarme en redes sociales, de desacreditarme, de difamarme, de menoscabar mi integridad, de acabar con lo que hemos venido haciendo”.

Douglas Meléndez asumió como fiscal general en enero de 2016. Durante su administración han llevado a la justicia casos relevantes como el del expresidente Elías Antonio Saca, quien fue condenado a 10 años de cárcel por delitos de corrupción.

También acusó al exempresario de la basura, Enrique Rais (prófugo de la justicia desde hace casi dos años), y al expresidente Mauricio Funes (también prófugo), por varios delitos de corrupción.

Actualmente es uno de los 33 candidatos a fiscal general y, por su bien evaluado trabajo, tiene muchas posibilidades de ser reelecto en el cargo. De hecho, la embajadora de los Estados Unidos en El Salvador, Jean Manes, ha expresado su apoyo público.

“Todas estas estructuras y personas empoderadas, millonarias, tienen recursos para atacarme. Pero nosotros desde la Fiscalía no tenemos eso. Nada más lo que tenemos es nuestro presupuesto y nuestra legalidad”, concluyó Meléndez.