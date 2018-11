Las confesiones del Gordo Max sobre su encierro en Mariona

El comunicador Max González, conocido como Gordo Max, habló por primera vez en público sobre sus experiencias vividas durante los once meses que estuvo encerrado en el penal La Esperanza, conocido como Mariona.

Durante el primer programa Meat&Great, conducido por Samuel Barraza, el Gordo Max relató la “difícil” situación que le tocó vivir en la cárcel.

“Fue una cosa bien difícil, pero en ese momento había que enfrentarlo. Yo creo que el ser humano no sabe la capacidad de fuerza que tiene hasta que le pasan las cosas. Obviamente fue muy duro para mi familia, para mi madre. Una cosa bien complicada. Nunca me imaginé que fuera una cosa bien complicada”, dijo.

El Gordo Max detalló que la mañana que lo capturaron se dirigía a cumplir un turno a la estación radial para la cual trabaja como locutor.

“Pasaron como unos 15 días que no entendía… pasé como estúpido. Llegó mi mamá y te podés imaginar el desastre que fue. Ella estaba ahí. Lloramos mucho”.

Max González fue capturado a inicios de enero de 2017. La Fiscalía General de la República (FGR) lo acusó de ser cliente de una red de trata, es decir, fue acusado por pagar dinero para tener relaciones sexuales con niñas.

¿Cuando deciden enviarte a Mariona qué pasa por tu cabeza?, le preguntó el conductor del programa. La respuesta del Gordo Max fue la siguiente. “Preocupado, casi me muero. Yo padezco de soriasis en mi piel. Ese fue otro tema que se burlaron de mí, dijeron que me dio sarna, pero sarna solo le da a los cuches. Parezco cuche, pero no, verdad”.

También detalló que el día a día en la cárcel fue una cosa dura: “Nos tocó todo. Barrer, pintar, lavar. Uno solo se lava la ropa en unos cumbos. Al siguiente día que era la bañada, no había agua en ese sector y caminamos desnudos como dos cuadras para llegar a una pila de otro sector, el cual no habían abierto. Nos bañamos tipo cinco. Yo, ignorante de la situación, pensé que iba a encontrar jabón y cumbo ahí, y cuando llegué, un custodio me dijo: ‘aquí tenés que traer cumbo y jabón’. La primera bañada buen con las manos y sin jabón. Es una cosa intimidante lo que ves ahí. La pila, el sector y todo eso. Ya había gente tratando de salir y nos estaban espiando. Entonces, nos echamos como dos cuadras chulones”.

El locutor recobró su libertad a finales del año pasado. Sin embargo, a la fecha asegura no haber superado los daños psicológicos que sufrió durante todo el proceso judicial.

“El daño psicológico lo tengo. Me ha costado mucho superar eso. El dolor que tuve fue inexplicable. Es más, a ninguno de los que me han insultado, el que me hizo esto, a nadie le deseo esto. Sinceramente yo les deseo mucho amor y que jamás nunca tengan un tropiezo así, porque no se imaginan lo difícil que es. Ahora puedo reír un poco, porque no es total. Dios es el único que te puede sostener de la mano”.

También dijo que algunas personas a las que consideraba amigas se burlaron de él y le dieron la espalda. “Yo nunca me imaginé estando de figura pública, el grado de interés de una persona, yo no lo sentía así. Yo simplemente era amigo, vos lo sabés, pero en el momento de una situación tan dura, te das cuenta que un amigo te tiró, se burló… y amigos cercanos. Yo en lo particular, si te hubiera pasado algo a ti, a los que considero mis hermanos, yo hubiera estado dolido, muy afectado, pero en mi caso no fue así. Pero no fueron todos, sino que ya los detecté y ya me alejé sin reclamos. Al principio sí salí envenenado. Me molestó mucho quien había hablado esas cosas”.

El Gordo Max recordó, conmovido, el día que recobró su libertad: “Cuando me di cuenta que iba a salir, lloré mucho. Abracé a mis abogados. Y lo único que pensé es ir abrazar a mi mamá”.