Douglas Meléndez busca reelección como fiscal general

El fiscal general Douglas Meléndez presentó este lunes su solicitud para buscar su reelección en el cargo por tres años más. Este lunes venció el plazo de ley para que todos los interesados al cargo de titular del Ministerio Público presenten la documentación requerida.

Meléndez confirmó desde el pasado fin de semana su búsqueda de la reelección, ya que considera que se debe reforzar el combate a la impunidad en el país.

“No ha sido una decisión fácil. La he tomado en las últimas dos semanas. No ha sido solo mía, porque es una decisión familiar también la que he tomado”, declaró ante la prensa.

A partir de este lunes, la Asamblea Legislativa cuenta con 60 días para ver el perfil de todos los que mostraron su interés de optar al cargo de fiscal general. En total se recibió 14 solicitudes, desde que se abrió el período de elección el pasado 15 de octubre.

Además de su propuesta para la dirección de la Fiscalía y su hoja de vida, los interesados debieron presentar constancias de solvencia de las siguientes entidades: Fiscalía General de la República, Procuraduría General de la República, Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, Investigación Profesional y Judicial de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Corte de Cuentas de la República, Tribunal Supremo Electoral (Para demostrar que no tiene afiliación partidaria), Tribunal de Ética Gubernamental, Ministerio de Hacienda y Dirección General de Centros Penales.

Meléndez fue electo como fiscal general el 5 de enero de 2016. Fue autorizado como abogado de la República por la Corte Suprema de Justicia en el año 1991, luego de estudiar una licenciatura en Ciencias Jurídicas entre 1984 a 1990.

Previo a su designación como fiscal, fungía como gerente general de la Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma (CEPA). En su hoja de vida está haber dirigido las investigaciones del secuestro de Andrés Suster y la minimización de ese delito, perseguir a los involucrados en el desaparecido grupo de exterminio la Sombra Negra, participó en el juicio contra el expresidente de ANDA Carlos Perla, en la indagación contra Raúl García Prieto, expresidente del Banco de Fomento Agropecuario (BFA), entre otros.

Durante su gestión se han destapado diversos casos de corrupción, siendo el más resonante la condena que logró en contra del expresidente Elías Antonio Saca, acusado de liderar una red que desfalcó más de$300 millones del erario público, delitos que el mismo confesó y que le valieron una pena de 10 años de cárcel por lavado de dinero y otros cargos.

Además de ser el primer fiscal que llevó a la cárcel a un expresidente de la República, Meléndez tiene abierto otro caso por lavado de dinero contra Mauricio Funes, al que acusó de extraer un estimado de $351 millones en transferencias presupuestarias entre dependencias del gobierno.

De la misma forma llevó ante los tribunales al ahora prófugo de la justicia Enrique Rais, acusado de dirigir una red de sobornos a una serie de jueces y fiscales, para que se persiguieran a enemigos personales y él saliera avante en procesos judiciales. Entre los beneficiarios de estos sobornos está Luis Martínez, quien afronta tres procesos judiciales por delitos que van desde la omisión de investigación hasta lavado de dinero.

Según investigaciones, Martínez engavetó una serie de investigaciones que fueron retomadas por Meléndez, entre ellas la que vincula a Adán Salazar “Chepe Diablo”, cabecilla del cartel de Texis, con una red de lavado de dinero a través de empresas como gasolineras, producción de granos básicos y hoteles. La estructura que además de Salazar, era encabezada por el exalcalde de Metapán, Juan Umaña Samayoa, habría lavado más de $200 millones, según la Fiscalía.