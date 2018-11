“Desde 2013 la totalidad de MIDES vuelve a propiedad de los empresarios canadienses”

El abogado Mario Calderón y su esposa Claudia Herrera fueron unas de las principales víctimas de una mafia que se enquistó en la Fiscalía General de la República (FGR) durante la administración de Luis Martínez (2012-2015), quien ahora se encuentra encarcelado por prostituir la justicia y fabricar casos penales a beneficio de sus patronos.

Los problemas para Mario Calderón comenzaron cuando este le recomendó a Enrique Rais que pagara una deuda de aproximadamente $5 millones que tenía con dos empresarios canadienses, Matteo Pasquale y Franco Pacetti, por el negocio del relleno sanitario de MIDES.

Por ese entonces, Mario era el abogado de confianza de Enrique Rais. Pero a Rais no le gustaron las sugerencias de su abogado. Su respuesta fue ignorar sus posiciones legales y decidió marginarlo.

De pronto, las recomendaciones de Mario Calderón se convirtieron en sospechas. Rais creía que su abogado de confianza estaba a favor de los canadienses y que sus posturas solo beneficiaban a sus adversarios. Entonces decidió despedirlo.

La relación entre Mario Calderón y Enrique Rais comenzó en 2001, cuando este último fue capturado y procesado por delitos de corrupción. Mario Calderón fue su abogado defensor. Lo sacó de prisión y logró el sobreseimiento definitivo a su favor. Desde entonces, se convirtió en su abogado de confianza, su mano derecha.

Enrique Rais rompió vínculos laborales con Calderón en septiembre de 2013. Lo acusó de traición. Pero Mario era uno de los hombres que más conocía sus secretos personales y comerciales. Eso le preocupó a Enrique Rais y comenzó una persecución en su contra. No solo contra él, sino contra su esposa Claudia Herrera. A los dos los encarceló con la complicidad de un equipo de abogados, el fiscal general Luis Martínez, el juez Romeo Aurora Giammattei y otros funcionarios del sistema de justicia.

Enrique Rais movió todas sus influencias para mantener en la cárcel a su exabogado y a su esposa. Les fabricó un sinfín de casos penales y los destruyó mediáticamente.

Ahora, cuatro años después que comenzaran las falsas acusaciones, dos años después que Mario y Claudia demostraran en los tribunales de justicia que nunca cometieron los delitos por los que se les acusó, y dos años después que la Fiscalía acusara por delitos de corrupción a Enrique Rais, Luis Martínez y demás personas que participaron en la trama, los esposos hablan de las injusticias que cometieron en su contra.

Mario, vamos a la raíz. Usted laboró durante más de 10 años con Enrique Rais.

Sí. Paradójicamente yo conozco a Enrique Rais cuando él estaba preso en el penal de Apanteos, en aquel momento enfrentando una acusación de defraudación a la economía pública que la estaba promoviendo la Fiscalía General de la República (FGR) de aquellos momentos por haber hecho algunas prácticas que habían llevado a un deterioro al Banco de Fomento Agropecuario. Así es como yo lo conozco. Me presento por medio de otra persona y me contrata. A partir de ahí empieza mi relación de prestación de servicios con él. Yo no lo conocía anteriormente. Él tenía esos problemas y comenzamos a caminar dentro de esa relación profesional. Tuvimos bastante acercamiento. A los nueve meses de estar detenido salió libre. Así empieza mi relación laboral con él.

¿Luego usted pasó a ser gerente legal de MIDES?

Con los años, Enrique llegó a acuerdos con los empresarios canadienses. Les compró las acciones de la empresa a plazos. Adquirió una deuda, pero después él llegó a incumplimiento con ellos. Cuando él entró a formar parte de la empresa, yo entro a trabajar de gerente legal como parte de la confianza que ya me había ganado. No por el hecho de ser gran amigo de él, sino por mi capacidad.

¿En qué momento rompe relaciones laborales con Enrique Rais?

En el devenir del tiempo, en septiembre de 2013, yo ya no estaba conforme con las formas de cómo él estaba actuando en contra de los empresarios canadienses. Yo me alejo, me ausento, tenía un viaje programado. Ese viaje él lo utilizó para decir que ya no me quería más y prescinde de mis servicios. Obviamente él lo hizo ver como que yo estaba teniendo una relación contractual con los canadienses.

¿Y no era así?

No. Es una cosa totalmente falsa. Él siempre que tenía una reunión con los empresarios canadienses, Matteo Pasquale y Franco Pacceti, nos presentaba al grupo que estábamos trabajando en la empresa como sus socios. Con el pasar del tiempo, todos se dieron cuenta que los estaba sorprendiendo.

¿Pero usted sí trabajó con los canadienses?

Sí, posterior a que yo fui despedido por Enrique y ya no tenía ninguna relación con MIDES, ellos entraron en contacto conmigo y hablamos. Hubo cosas que empezamos a conocer porque, Enrique y todos sus abogados ya me estaban persiguiendo. Pero, obviamente sí tuvimos conversaciones y seguimos teniendo conversaciones (con los empresarios canadienses).

En una ocasión Enrique Rais dijo que a usted lo quería como a un hijo, que lo había ayudado a formarse y que en cierto momento usted lo había traicionado y se había ido a trabajar con los canadienses.

Él trata de pasar como un buen empresario, como una buena persona. Así como él puede decir que me ayudó a formarme y que me sacó adelante, puede decir muchas cosas, pero yo podría decir que lo saqué de la cárcel. Él era un preso y yo lo saqué de la cárcel, pero yo no voy andar diciendo eso.

¿En qué fecha lo despide?

En septiembre del 2013. Después, para justificar muchas cosas y por el hecho de yo conocer que las acusaciones de extorsión contra los empresarios canadienses no eran reales, sino ficticias, él empieza a atacarme a mí.

¿Lo consideró peligroso?

Sí. Y el equipo de abogados que él adquiere: Campos Ventura, Hernán Cortez, Wilfredo Gutiérrez, abogados que ahora lo tienen en unos graves problemas. Ese tipo de abogados lo empieza a asesor y a decir que yo lo había vendido, que había traicionado la confianza de él, que yo formaba parte de los canadienses. Bajo ese esquema comienza a perseguirme para hacerme daño. Comenzó a perseguirme ilegalmente conforme a la administración de quienes ejercían en aquel momento la ley por medio de la Fiscalía General, que era Luis Martínez, y empiezan también a perseguir a mi esposa para hacerme daño. No les importó el hecho de ser mujer, no les importó el hecho de ser madre, no les importó el hecho de ser donadora de riñón. Nada. Absolutamente nada. Y empezó esa persecución indiscriminada. Una persecución que nos llevó a la cárcel bajo los términos de inquirir en varias ocasiones. Y después, esa persecución indiscriminada con la colaboración de Luis Martínez y otros fiscales como Julio Arriza y Francisco Paredes para que estuviésemos varios meses en detención.

Cuando usted aún trabajaba con Enrique Rais, supo de acercamientos maliciosos de él con el fiscal Luis Martínez.

Sí. Una vez Luis Martínez se sentó en la silla de fiscal, los acercamientos eran abiertos entre ellos.

¿Para afectar a los canadienses?

Es correcto.

¿Cuál es la primera acusación en su contra?

La primera acusación que sufrí fue el 19 de enero del 2014. Utilizaron a Claudia Méndez, una notario que trabaja con ellos, para acusarme de una sustracción de hojas de protocolo juntamente con el delito de extorsión. Entonces, ella se prestó a esas cosas. Ese proceso inició en enero. Ernesto Gutiérrez y Hernán Cortez fraguaron una captura ilegal. Trasladaron a policías de la delegación que está sobre la Primera Calle Poniente en un microbús de la empresa de MIDES para capturarme. Por la gracia de Dios no lograron hacerlo. Hubo una persona que me advirtió de lo que estaban haciendo. Esa conspiración iba a llegar al punto de meterme a mí en las bartolinas de Monserrat y ahí ya tenían preparados a unos pandilleros para que me mataran dentro de la cárcel. Eso me lo contaron a mí, que ya lo tenían planificado.

Claudia, ¿en qué momento comienza las acusaciones en su contra? Entiendo que la primera fue por un documento…

Claudia: Por una licencia.

Mario: A ella le fabricaron el caso de la licencia falsa. Eso fue por el mes de junio de 2014. No la capturaron sino que comenzó el proceso de una forma judicial. La idea era mantenerla a ella con medidas sustitutivas a la detención provisional, porque, el plan de ellos era comenzarnos a deteriorar de una forma sistemática con persecuciones. Ellos sabían que una persona que tiene medidas sustitutivas en un proceso ya no puede llegar a tener medidas sustitutivas a la detención provisional en un segundo proceso. Eso era lo que ellos estaban haciendo. Fue la primera parte del plan maquiavélico en contra de nosotros.

¿A quién capturan primero?

Mario: A mí me capturan el 23 de septiembre de 2014, a las doce de la noche, para amanecer el 24 de septiembre. Ellos, el 23 de septiembre la acusan a ella por amenazas. Para ellos las fechas han sido una manera simbólica de ocasionarnos daño. Ellos sabían que ella cumple años el 24 de septiembre. Además, yo terminé relación con MIDES y con Enrique un 24 de septiembre. A mí me capturan un 24 de septiembre para hacerle infeliz el cumpleaños a ella. El 22 de octubre, un mes después, la capturan a ella. Ahí empieza la persecución sistemática en nuestra contra.

Claudia: Fue insólito que me liberarán una orden de captura por amenazas agravadas, porque no todos esos delitos se manejan de ese modo. Ahí me involucran a mí y a personal de mi seguridad. Y eso es lo que ahora se conoce como el caso Rais-Martínez, que es lo que destapa la corrupción infiltrada en la Fiscalía. Fue una captura arbitraria y un proceso arbitrario.

¿Cuál fue la trama que fabricaron en su contra?

Claudia: Él dijo que sobre el bulevar el Hipódromo lo había interceptado con mi equipo de seguridad, que venía en otro vehículo, que sacamos pistolas y le hicimos amenazas. Yo le pregunto a Enrique, ¿dónde está su equipo de seguridad? Creo que si yo lo hubiese amenazado hubiera habido una reacción. Pero eso no existió porque nunca hubo amenazas. Lo que sucedió fue que nosotros veníamos siendo perseguidos por una motocicleta y eso fue la causa que nosotros paramos en el bulevar el Hipódromo para poder interceptar a la motocicleta. Lamentablemente estábamos en una zona donde él tiene sus oficinas y es así como él cruza la calle con su rumbo normal. Como yo, que venía de la oficina e iba para mi casa. Pero nunca hubo amenazas. Eso fue una tesis tonta.

También los acusaron por el delito de lavado de dinero.

Mario: Ese delito nace hasta 2015. Cuando ven, en la mente de ellos, que no nos podían detener, porque nosotros íbamos, en el día a día de nuestras vidas, superando los obstáculos que se nos estaban presentando, porque contábamos con la verdad de nuestro lado, comenzaron a conspirar nuevamente. Por la puerta de atrás, ellos estaban pagando jueces. Ahora se conocen los nexos entre el juez Aurora Giammattei y el abogado Wilfredo Gutiérrez para mantenerla a ella detenida. Un año después, cuando no logran mantenernos a presos, maquiavélicamente se inventan acusarnos por el delito de lavado de dinero. Ella (Claudia) es una empresaria cafetalera, banquera, que ha tenido sus recursos económicos propios y por herencia. Su capital es legítimo. Yo he sido un profesional que debido a mis servicios devengué ingresos. Pero ellos justificaron eso para generarnos la investigación por lavado de dinero.

¿Cómo lo hicieron?

Mario: Se fraguaron informes de la Unidad de Investigación Financiera de la Fiscalía, llenos de falsedades. Estando preso, yo presenté una denuncia para que se investigaran esas cosas. Fue así como nace el delito de lavado de dinero en junio de 2015.

¿Inventaron informes sin rastrear sus estados financieros?

Mario: Rastrearon nuestras cuentas, pero, así, de entrada, en una reunión entre Luis Martínez, Hugo Blanco, Francisco Paredes y otras personas se les ocurre acusarnos por el delito de lavado de dinero para mantenernos presos. Y, según una entrevista que se tiene de los jefes de aquel entonces, Luis Martínez dice que ese caso lo estaban preparando en mi contra por si no salía bien el caso de extorsión que ya tenían en mi contra.

¿Y cómo justificaban ellos el lavado?

Mario: en el caso de ella fue más grave aún. Dijeron que tenía ingresos millonarios en sus cuentas bancarias y que no se sabía la fuente. También decían que ella tenía más de noventa créditos bancarios que habían sido pagados anticipadamente por montos millonarios. Pero eso tiene una justificación legal y legítima y es el hecho de las reestructuraciones bancarias. Usted va a un banco, y si no logra pagar las cuotas de café, lo que hace es reestructurar la deuda, y la reestructuración usted cancela el crédito anterior y adquiere un nuevo crédito incrementado con la cuota que no alcanzó a cubrir con el crédito anterior. Eso, para ellos, era una sospecha de haber cometido lavado de dinero. En la audiencia inicial, la fiscal Marta René Guevara dijo que Claudia había tenido un mil por ciento de incremento patrimonial en el 2009. Y eso es cierto. Ella tuvo un incremento anormal pero legítimo porque recibió herencia de su padre.

A usted lo acusaron de varios delitos.

Mario: Sí, si a mí me acusaron de todo lo que se les ocurrió. De todo lo que pudieron acusarme, me acusaron. Pero como no tenían la verdad, no les prosperó para nada.

Usted fue testigo de los actos de Enrique Rais para no pagar sus deudas con los canadienses. ¿Cómo acabó apoderándose de todas las acciones de MIDES?

Es sencillo. La trampa de Enrique de no querer pagar la deuda que mantenía vigente con los canadienses. En aquellos momentos les debía cinco millones de dólares de un crédito de la adquisición de las acciones. Pero, por no pagar esos cinco millones, comenzó la persecución. Obviamente tenían las piezas claves para eso, entre ellos el fiscal general.

El hecho que Enrique Rais no pagara la deuda con los canadienses le acarreó consecuencias.

Como se trataba de una venta a plazos y los canadienses tenían garantizado que si no se cumplía con el contrato en cuanto al pago, las acciones que ellos tenían regresaban a su posesión. Ese plazo venció en 2013. Y eso fue lo que ocurrió. Las acciones que ellos tenían, regresaron a la propiedad de ellos. Sin embargo, Enrique fue más listo, entre comillas. Él traspasó de una manera ilegal, aquí, en El Salvador, las acciones de MIDES. Fue así como se conoce posteriormente el traspaso de las acciones, de una forma ilegal e ilegítima, a una empresa que se llama OVNI Business El Salvador, S. A. de C. V, cuyo representante legal es Enrique Guatemala, una persona que hoy por hoy está siendo perseguido y acusado de lavado de dinero.