Acusan de acoso sexual al conductor de TV Roberto Acosta

El Juzgado Séptimo de Paz de San Salvador realizó este viernes una audiencia especial en contra del conductor de televisión, Roberto Acosta, quien es acusado por el delito de acoso sexual en perjuicio de una mujer.

De acuerdo con fuentes judiciales, la defensa de la víctima dijo que el delito iba a ser conciliado para que el proceso no continuara; sin embargo, Acosta se negó en conciliar.

Anteriormente el conductor del programa A todo o nada a enfrentado críticas por parte de sus seguidores, al revelar que se separaría de su esposa. Muchos han especulado que la ruptura matrimonial se debe a una supuesta infidelidad.

El proceso judicial tiene reserva total dijo una fuente de del Centro Judicial Isidro Menéndez.

“PARA TODOS!! A raíz de las publicaciones y comentarios en torno a mi vida personal, con el cariño, estima y respeto que todos ustedes se merecen quiero aclarar por única vez lo siguiente:

Es cierto que tengo casi un año de estar separado y en proceso de divorcio, como saben, todas las parejas vivimos situaciones difíciles y complicadas, en mi caso mi relación por más intento en mantenerla y reconstruirla llego a una etapa donde no era sana la convivencia y donde los más afectados eran mis hijos, por ese motivo decidí poner fin a mi matrimonio y tome esta decisión por amor y respeto a mis hijos y también por amor propio y NO POR INFIDELIDAD como se ha comentado y lo han hecho hacer creer, también les quiero comentar que fue una de las decisiones más difíciles que he tomado en mi vida, por eso aclaro mi situación y les pido respeto para todos y sobre todo para mis hijos ante este proceso”, escribió en su cuenta de Instagram Acosta.

“Actualmente me encuentro muy bien, pero lo más importante para mi es ver que mis hijos están bien y sanos gracias a Dios. Y para quienes se dedican sin medida a señalar, ofender, comentar con odio y sin conocimiento de causa, hablar con propiedad de alguien que ni conocen, a dar información alterada, a vivir del rumor, pues les deseo que Dios me los bendiga y le pidan sabiduría antes de hablar o escribir, gracias por su tiempo, les deseo un buen día y recuerden, tengamos tolerancia, respeto y amor. #juegueeei” , finalizó el conductor de TV.