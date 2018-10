Vinculados: Tony Saca y Herbert Saca con Funes y “Mecafé”

Un documento de una organización de inteligencia, fue compartido a Diario 1 por una fuente que pidió el anonimato, que demuestra el presunto vínculo que existe en las tramas de corrupción del expresidente Mauricio Funes y su amigo íntimo, Miguel Menéndez “Mecafé”; y la del expresidente Elías Antonio Saca y su primo y operador político, Herbert Saca.

Herbert Saca, quien durante la presidencia de su primo fue conocido como su “hombre de confianza”, fue instrumental en propiciar acuerdos y compartir información con Mauricio Funes, el sucesor de Antonio Saca en la Presidencia.

Información tan delicada como el métido que usó Tony Saca para sustraer de las cuentas del Estado más de $300 millones, fue trasladado a Mauricio Funes y a “Mecafé” por medio de Herbert Saca, de acuerdo con el informe. Ellos a su vez sustrajeron más de $350 millones, de una forma muy parecida a como lo realizara la administración anterior.

La información deja clara la vinculación entre Tony Saca, Herbert Saca, Mauricio Funes y Miguel Menéndez “Mecafe”, lo que debe ser investigado a profundidad por la Fiscalía General de la Republica. A continuación, Diario 1 reproduce íntegramente dicho informe.

***

Vinculación de Tony Saca, Mauricio Funes, Herbert Saca y Miguel Menendez MECAFE.-

Mauricio Funes tiene relación directa, con las siguientes Sociedades: Polis Propaganda & Marketing LTDA (radicada en Brasil), Inversiones Tazumal SA; Agrosuministros SA, Multimedia SA, Hencorp Becstone Capital, Oceania SA, Polistepeque SA, Latin America Spas SA, y Mecafé SA, de su íntimo amigo Menéndez. En varias de esas Sociedades actuaría mediante prestanombres, según información en poder de la Fiscalía General de la Republica.

Entre esos “prestanombres” se encontrarían: Luz Sigüenza, su actual pareja, el dueño de Mecafé e íntimo amigo suyo, Nicolás Salume Barake, y Diego Funes Cañas, su hijo de 23 años. Pero además los investigadores tratan de comprobar si entre esos prestanombres de forma indirecta está además el ex presidente “Tony” Saca.

Funes tiene en total ocho cuentas bancarias activas y 13 cerradas o sin movimientos, en diferentes entidades financieras.

Las entidades financieras en que hizo sus transferencias son Valley National Bank, de Florida, y el Citibank, en Estados Unidos; la sucursal brasileña del HSBC; y las salvadoreñas Banco Agrícola, Promérica, Scotiabank, Davivienda, G&T Continental, Hipotecario y Bancolombia. Algunas de esas cuentas ya fueron embargadas, según revelan en las empresas financieras . En total suman alrededor de medio millón de dólares.

Miguel Menéndez, “Mecafé”

‘Mecafé’, era un intocable hasta hace apenas dos años. Funcionario durante el primer año de la presidencia de Mauricio Funes y un ganador serial de licitaciones públicas, cayó en desgracia y la FGR irrumpió en siete de sus propiedades y oficinas. Los investigadores buscaban documentación que comprobara la manera en que sus compañías se beneficiaron durante la presidencia de su íntimo.

De 58 años, ‘Mecafé’ tiene participación en las siguientes empresas: FAM, Compañía Salvadoreña de Seguridad; Industrias Kawaki; HorsePower; Fundación Patria Unida, CIFCO, CARSU, Industrias San Chia, Corporación Redes; Polistepeque; Anfabra; Romel; Securuty Advance Product; Servicios de Seguridad Privada; Sistemas de Seguridad y Limpieza; Latin America Spas; Mercadeo y Publicidad Internacional; Menéndez Arriaza; Bienes y Servicios; Caribe Transport Consolidators; Compañía Electroamericana; Distribuidora Coper; Vetagro; Encalybur; Distribuidora Juang; Fundación de la Fraternidad Misionera de Onuva; Golden Alpha; Lesteka; Modulo 3 Video Producciones; Alternativas de Construcción en El Salvador y Mecafé.

Menéndez tiene 44 cuentas personales, y en 13 de ellas hay otras personas como titulares en conjunto. Tiene el dinero en varias monedas: dólares, reales, pesos colombianos y pesos dominicanos. Opera con bancos en El Salvador, Panamá, Colombia, Perú, México, Estados Unidos, Islas Cayman y República Dominicana. En total, hasta julio del año 2016 tenía en sus cuentas alrededor de 20.073.000 dólares.

Vanda Pignato.-

En total tiene 10 cuentas abiertas y en cinco de ellas figura como única titular.

Sus depósitos se encuentran en Banco Agrícola, el Scotiabank, Hipotecario, ProCredit, HSBC, Banco Do Brasil, Promérica y el Multisectorial de Inversiones, cerrada recientemente. Cajas de ahorro, cuentas corrientes y fideicomisos e inversiones registra la ex esposa de Funes. Algunas de estos son compartidas con otras once personas, como por ejemplo el depósito que tiene en Promérica por un total de 1.920.137 dólares. Otro, en el Banco ProCredit y con otros nueve cotitulares, suma más de medio millón de dólares.

En los bancos brasileños apostó por el sistema monetario de su país de origen. Hasta el mes de julio de 2016, en el HSBC y en el Do Brasil tenía 2.964.087 millones de reales, algo así como 920 mil dólares.

Elías Antonio Saca González

Palestino de origen y periodista de profesión, se casó con Ana Ligia Mixto Sol, con quien procreó tres hijos y compartió una carrera política en ascenso. Elías Saca creyó que quedaría en la historia de El Salvador. Y no se equivocó. Además de ser jefe de Estado durante cinco años y de liderar uno de los partidos más importantes del país, ARENA. ‘Tony’, como es llamado popularmente, está en la mira de los jueces por corrupción.

Algunas de sus principales empresas son : Promotora de Comunicaciones; Grupo Samix; Radiodifusión de El Salvador; Stereo 94.1; Radio Difusión Usuluteca; Saca Mixco; Multipropiedades, McCann WorldGroup; América Publicidad; Corporación Redes; Funes y Asociados Publicidad; Molina Bianchi & Asociados y Servicios de Alimentos. Todas estas compañías guardan una relación directa o indirecta con el ex presidente, donde a veces ha utilizado el mecanismo de los prestanombres.

Entre los posibles prestanombres que investiga la Justicia pueden leerse las identidades de su esposa y sus hijos, Gerardo, Christian y José. Pero además están bajo la lupa procesal Ana Murra Saca, Gerardo Sol Mixco, Gertrudis Murra Saca, Nicolás Salume Barake y Oscar Mixco Sol como posibles “amigos” en quienes se habría apoyado para desviar la atención de posibles investigaciones.

‘Tony” diversificó más que su sucesor en el poder. En total tiene 12 cuentas activas abiertas en diferentes casas financieras. Sus bancos preferidos a agosto de 2016 eran: Agrícola, Davivienda e Hipotecario. Pero también registró actividad bancaria en entidades de Estados Unidos, México, Egipto y Dubai.

Ana Mixco Sol de Saca.

La esposa de Elías Antonio Saca en cambio, fue la única que se mostró siempre al lado de su marido, ‘Tony’. Y esa cercanía le valió las sospechas de haberse convertido, además, en una de los prestanombres del ex presidente. Los hijos también estarían implicados.

Seis cuentas activas. Dos de esas como única titular, y otras cuatro mediante empresas. Pero además, en los sospechados “prestanombres” que compartiría con el ex mandatario. A julio de 2016, el total de dinero en diferentes bancos ascendía a los 617.121 dólares. Como Saca, también registró movimientos financieros en Egipto y Dubai. ¿Sus bancos de confianza? Agrícola, Davivienda, Citibank y Arab International Bank.

Herbert Saca

Es un operador político de amplia experiencia que conoce como nadie cada resquicio de la vida política nacional. Conocido como ‘Perrón’, este hombre de 52 años está casado con Ada Rosales y luego de que su pariente se alejara del poder conquistó la confianza de Mauricio Funes.

A Saca se lo conoce por ser un hombre amable y muy carismático. Eso le valió la posibilidad de ingresar a los despachos más importantes de la vida política de El Salvador. Pero también se lo acusa de tener lazos con personajes investigados por narcotráfico y el crimen organizado. Según un artículo de Insight Crime, este relacionista aparece vinculado con el Cártel de Los Perrones y el expansivo Texis. Las actividades delictivas de los primeros se conocen fuera de El Salvador. El Cartel de Texis, en tanto, son claves para el tráfico de cocaína que llega a través de México o Colombia y su influencia es cada vez más creciente en El Salvador en donde pareciera que tienen algún tipo de arreglo con Policía y Fiscalía, pues a pesar de que sus acciones son de dominio público, nunca sus miembros más visibles han sido objeto de persecución legal por delitos de narcotráfico o lavado de capitales.

Herbert Saca tiene una vinculación directa con cinco empresas: HS Imports; Indesar; Transauto; Medrano Express y HS Imports Puerto Rico. Entre sus posibles testaferros, la Fiscalía y Estados Unidos creen que se podría enumerar al ex presidente Saca y su esposa Ana Mixco Sol, a Julio César Bonilla Cabrera, Manuel de Jesús Morán Jerez, Élmer Bonifacio Medrano Rivera, Violeta Isabel Saca Vides Rivera, entre otros.

Herbert Saca posee nueve cuentas personales abiertas. Cuatro de ellas como único titular. Sus depósitos fueron hechos en dólares, quetzales guatemaltecos, colones de Costa Rica y córdoba de Nicaragua. En total reunió USD 2 757 700 aproximadamente en los bancos Promérica, Citibank, International Bank, Banco de Comercio Exterior (México), Bank Audi (Emiratos Árabes). También registró actividad financiera en Belice, Jordania y Honduras.