Un concierto Sinfónico dedicado a lo mejor del Rock en inglés

La Orquesta Sinfónica Juvenil de El Salvador (OSJ) presenta el show Los Grandes Éxitos del Rock, “Rock Sinfónico”, una selección de canciones del género rock que han marcado a generaciones de bandas como Metallica, Guns n´ Roses, U2, Coldplay, Chicago, Queen, Oasis, Pink Floyd y muchos más en dos grande conciertos los días jueves 18 y viernes 19 de octubre, a partir de las 8:00PM, en las instalaciones del Teatro Presidente.

La Orquesta Sinfónica Juvenil de El Salvador, con 23 años de trayectoria trabajando por la promoción de la juventud salvadoreña a través de la música, dirigidos por David Pimentel, director residente para este concierto que contará con temas como “November Rain”, “Nothing else matters”, “Dust in the wind”, “Viva la Vida”, “Kashmir”, “I don‟t wanna miss a thing”, “If you leave me now”, “Yesterday”, “Wonderwall”, Dream On”, entre otras de icónicas bandas del rock en inglés.

La Orquesta Sinfónica Juvenil de El Salvador conformada por 70 jóvenes promesas de la música, estos serán acompañados de una banda de integrada por los músicos de amplia trayectoria tales como Oscar Serrano (Voz), Mario Soriano (Voz), Javier Barrios (Voz), Hugo Olano (Guitarra y voz), Moisés Anaya (Bajo), Alejandro González (Batería) y Jairo Martínez (Piano).

El concierto se desarrollará en dos funciones y las entradas tendrán un costo de General $10, Preferencial $15 y VIP $20, a la venta en todos los Kioscos de Todoticket y en línea en www.todoticketsv.com los asientos son numerados y válidos para la función adquirida.

No te pierdas estos conciertos en los que convergen dos corrientes musicales que por años se han venido desarrollando por bandas de la talla de Apocalyptica, Épica, Metallica con su disco S&M y muchas más que fusionan el rock con lo sinfónico.

Los Grandes Éxitos del Rock, “Rock Sinfónico” es una Producción de Orquesta Sinfónica Juvenil de El Salvador, ProArte y Promusica.