Hallan artefactos explosivos cerca de residencias de los Clinton y Obama

Las autoridades encontraron hoy artefactos explosivos cerca de las residencias que Bill y Hillary Clinton tienen en la localidad de Chappaqua, al Norte de Nueva York (EE.UU.), según informan medios locales, así como de Barack Obama.

De acuerdo a The New York Times, el objeto dirigido a los Clinton fue descubierto por un técnico que revisa el correo del expresidente y la excandidata presidencial y, aunque no precisa dónde, el canal NY1 afirma que se trata de su residencia en la localidad de Chapaqqua