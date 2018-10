Fiscalía investiga pago de sobresueldos a funcionarios públicos

El Fiscal General de la República, Douglas Meléndez, aseguró este jueves que hay investigaciones abiertas por el pago de sobresueldos a funcionarios públicos, los cuales eran cancelados desde Casa Presidencial.

El titular de la Fiscalía dijo que no es cierto que este tema no se esté investigado, ya que incluso reveló que ha hecho requerimientos de información a instituciones del Estado.

“Hay investigaciones abiertas. Estamos pidiendo información a todas las instituciones, pero imagínate qué complicado que nosotros pedimos información a instituciones del Estado y nos encontramos con que no existe, que no se tiene, no es fácil”, dijo el funcionario en la entrevista de Pencho y Aída en la radio 107.7 F.M.

“Habría que investigar desde hace décadas, porque desde hace décadas, incluso, han habido funcionarios contemporáneos como la exministra de Salud, que aceptó”, reiteró el fiscal general.

Finalmente, Meléndez afirmó que no es fácil investigar estos casos y más cuando no se entrega la información por parte del Ejecutivo, sin embargo, dijo tener pruebas financieras, documentales y testimoniales que demuestran que algunos funcionarios sí recibieron sobresueldos, pero las mismas serán presentadas en su momento ante los tribunales.