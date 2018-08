Ministerio de Cultura rechaza decreto que favorece a empresa ligada a Salazar Romero

El Ministerio de Cultura manifestó su rechazo al decreto aprobado el pasado viernes por la Asamblea Legislativa, en el que se interpreta de forma auténtica el inciso segundo del artículo 8 de la Ley Especial de Protección al Patrimonio Cultural de El Salvador, en el marco de la disyuntiva por la construcción de un proyecto urbanístico sobre el sitio histórico y arqueológico Tacuscalco, ubicado entre los municipios de Nahuilingo y Sonsonate, en el occidente del país.

Dicha obra, llamada “urbanización Las Victorias”, corre a cargo de inversiones Fénix, la cual según investigaciones periodísticas, tiene profundos nexos con la también empresa constructora Salazar Romero. Documentos del Registro de Comercio indican que Inversiones Fénix fue creada el 21 de marzo de 2014, con un capital de dos mil dólares, por el motorista Víctor Manuel Molina Chachagua y el abogado Rodolfo Joaquín Recinos de León, el cual ha representado a Salazar Romero en diversos litigios.

Previo a la aprobación del decreto legislativo, el artículo antes mencionado decía: “Los planes de desarrollo urbanos y rurales, los de obras públicas en general y los de construcciones o restauraciones privadas que de un modo u otro se relacionen con un bien cultural inmueble serán sometidos por la entidad responsable de la obra, a la autorización previa del Ministerio de Cultura”.

No obstante, gracias a la interpretación auténtica, al mismo artículo se le ha agregado el siguiente planteamiento: “estarán obligados a solicitar la autorización previa del Ministerio de Cultura las entidades responsables de desarrollos urbanos y rurales, obras públicas en general, construcciones o restauraciones privadas, todas ellas vinculadas directamente con un bien cultural así declarado”.

Para el Ministerio de Cultura, esto no se puede tomar como una interpretación auténtica, ya que a criterio de la cartera estatal, no tienen ningún análisis técnico y contradice la misma Ley: “Se dejan desprotegidos bienes que conforman el patrimonio cultural de El Salvador, contemplados en el Art. 3, que carecen de declaratoria alguna debido principalmente a que aún no han sido identificados, con lo que corremos el riesgo de perder para siempre la oportunidad de conocer sitios tan importantes como Joya de Cerén, descubierto de manera fortuita durante una construcción en 1976”, dijo la entidad en un comunicado.

La dependencia pública argumenta que existe un número indeterminado de sitios con valor patrimonial cuya existencia es desconocida, mientras no se investiguen vastas zonas del territorio nacional aún vírgenes científicamente, pero cuyo reconocimiento podría ocurrir tanto por medios académicos como a través de trámites en los cuales se basa el articulado que conmina a los usuarios en general a solicitar la autorización de dicho ministerio.

El decreto fue aprobado, luego de una visita por parte de una comisión especial de diputados al proyecto urbanístico, el pasado 28 de julio. Aunque la mayoría de diputados no sentó una posición clara al respecto al culminar el recorrido, prometieron que darían una solución definitiva, luego del período vacacional agostino.

La obra se encuentra paralizada desde el 16 de abril, cuando la jueza ambiental de Santa Ana, Norma Lemus, decretó el cierre temporal tras una inspección realizada por un equipo multidisciplinario medioambiental de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), la Fiscalía General de la República, Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN) y del Departamento de Arqueología de Secretaría de Cultura.

La jueza indicó que el paro de la construcción continuará mientras la constructora no regularice los permisos del MARN. La juzgadora también le ordenó al Ministerio de Cultura presentar un informe técnico de la inspección realizada en un plazo máximo de 10 días.

Previo a esta orden, ninguna autoridad había logrado detener la obra, aun cuando ya había de por medio una resolución de la Dirección General de Patrimonio Cultural y Natural y la Dirección de Arqueología del Ministerio de Cultura.

Mediante un comunicado, el ministerio señaló: “La empresa Fénix, S. A. de C.V., además de haber iniciado la construcción de la urbanización sin los permisos correspondientes, no acató la resolución y en contravención a la misma continuó construyendo y destruyendo el patrimonio arqueológico; aunado a ello, demandó la legalidad de la resolución ante la Cámara de lo Contencioso Administrativo y solicitó la suspensión de los efectos de la misma, lo cual le fue denegado por dicho tribunal,”

El sitio arqueológico en cuestión es de un incalculable valor histórico. En el náhuatl, Tacuscalco el lugar de los dardos, el lugar de la casa de armas o arsenal, el nombre viene de la palabra náhuat tacoch-cal-co, que significa flecha-casa- lugar.

Investigaciones de antropólogos salvadoreños señalan que en el lugar existen unas cuarenta estructuras, entre estas, montículos de más de cinco metros, además se ha encontrado cerámica de mil años a. C. y que el lugar ha estado habitado sin interrupciones desde el periodo Colonial hasta la fecha.

Aunque los vestigios prehispánicos del sitio están plenamente identificados, los límites culturales de la zona arqueológica no fueron respetados por la empresa Fénix, que sin permisos inició la construcción de una residencial a orillas del desvío que de Sonsonate conduce a Acajutla, en las cercanías de la terminal de buses de la ciudad.

Tacuscalco fue declarado Bien Cultural mediante acuerdo ejecutivo en 1997, esa categoría está regida por la Ley Especial de Protección al Patrimonio Cultural de El Salvador (LEPPCES).

Durante la visita realizada por los diputados de la comisión especial, los representantes de Inversiones Fénix trataron de explicar a los diputados que tienen el permiso ambiental vigente y que Tacuscalco está contiguo y no dentro del área donde se estaba ejecutando el proyecto urbanístico Las Victorias. Por su parte, la ministra de medio ambiente Lina Pohl, acompañada por arqueólogos del Ministerio de Cultura, recalcó que “no tienen el permiso ambiental (para el proyecto en mención)”.