Temen que se suicide esposo asesino de periodista Karla Turcios

Amigos de la fallecida periodista de La Prensa Gráfica, Karla Turcios, publicaron días atrás una carta abierta en una página de Facebook titulada “15 versus la nación”. Entre otras cosas, la carta señala el temor que tienen los allegados a Turcios de que Mario Huezo, esposo y presunto asesino de la comunicadora, intente suicidarse en la prisión.

“Los que te conocimos sabemos que no podrías soportar ver a Mario donde esta, aunque sabes, no nos dejan verlo… Dicen que corre riesgo de fuga y no se cuanta sarta de estupideces más, pero el punto es que está aislado y si algo nos da miedo es la certeza que él nunca fue tan fuerte como vos, eras el pilar de su relación, de su vida juntos y tu familia. Solo le pedimos a Dios, y esperamos lo mejor. Pero estamos conscientes que existe una posibilidad muy grande que se quiera reunir contigo”, dice un extracto de la carta dirigida hacia Turcios.

Según las publicaciones de la página antes mencionada, esta fue abierta por los amigos de Turcios y Huezo para fijar posición en torno al caso y tratar de defender la inocencia de este último.

Turcios y Huezo se conocieron mediante el portal “ayvevos”, un portal famoso en la década pasada por publicar contenido relacionado con diversas aficiones como la ciencia ficción y los dibujos animados japoneses (anime). Fue ahí donde ambos se conocieron y entablaron otras amistades.

Pese a que la publicación busca establecer la inocencia de Huezo, también muestra una preocupación por la frágil psique del compañero de vida de la periodista, quien según amigos cercanos está considerado con la condición de neurodivergencia, la cual se atribuye a aquellos diagnosticados con autismo, pero que también puede atribuírsele a quienes poseen desorden de atención o algún tipo de dislexia.

Expertos en la materia sostienen que esta condición podría explicar los incongruentes comportamientos que Mario Huezo tuvo durante el funeral de la periodista, sus confusas publicaciones en redes sociales y el hecho que ofreciera tantas entrevistas luego del crimen.

La periodista fue asesinada la mañana del sábado 14 de abril, luego de salir de su trabajo a altas horas de la noche. Su cuerpo fue encontrado al lado de una carretera en la jurisdicción de Santa Rosa Guachipilín, departamento de Santa Ana.

Investigaciones policiales apuntan a que Mario Huezo la asfixió hasta morir mientras intentaba dormir, por lo que no opuso resistencia.

Seguidamente, el sujeto introdujo el cadáver de la periodista en un vehículo y condujo con él hasta Santa Rosa Guachipilín, donde abandonó el cadáver.

La Policía Nacional Civil (PNC) y la Fiscalía General de la República (FGR) llegaron a esta conclusión, luego de verificar cámaras de seguridad, realizar un análisis de activación de ondas celulares a través de antenas telefónicas y rastrear el posicionamiento de los celulares de Huezo y Turcios.

Mario Huezo fue capturado la noche del lunes 23 de abril en un hotel capitalino, tras dar una entrevista a una cadena internacional de noticias, en la que aseguró su inocencia.

La Fiscalía considera que el móvil del crimen es la violencia económica y que Huezo habría planificado una agresión contra Turcios desde agosto de 2017. El Ministerio Público indagó que el esposo de la periodista no tenía un trabajo fijo y que pasaba la mayor parte del tiempo en redes sociales, chateando y en videojuegos.

El juzgado 11° de Paz de San Salvador decretó detención formal contra Huezo y decidió que el caso pase a un juzgado especializado para una vida libre de violencia contra la mujer. El expediente del proceso legal tiene reserva parcial, según indicó dicho tribunal.

Hasta hace dos semanas, diversos portales de noticias publicaban que Huezo no había sido trasladado a un centro penal y que permanecía bajo fuerte custodia policial y militar en unas bartolinas policiales del departamento de La Libertad.

El pasado 9 de mayo, el fiscal general Douglas Meléndez solicitó al Ministerio de Justicia y Seguridad que todos los acusados de feminicidio sean enviados al penal de máxima seguridad de Zacatecoluca: “Porque si son tan machos para asesinar a una mujer, deben serlo también para enfrentar ese sistema penitenciario”, sostuvo.

Una reforma al sistema penitenciario para viabilizar la petición del fiscal general está siendo estudiada en la Asamblea Legislativa.