Iglesia pide a autoridades esclarecer asesinato del padre Walter

Monseñor José Luis Escobar Alas, arzobispo de San Salvador, pidió nuevamente este domingo a las autoridades que se esclarezca el asesinato del padre Walter Osmín Vásquez Jiménez.

“Más de un mes y medio ha pasado y no se ha esclarecido su muerte. Por ello, una vez más reiteramos nuestro llamado a las autoridades de nuestro país que no quede impune este crimen para que no se repita”, dijo el religioso en la conferencia dominical brindada en Catedral Metropolitana.

El 29 de marzo pasado, Jueves Santo, a pocas horas de renovar sus promesas sacerdotales, el padre Walter se dirigía a la parroquia Santísima Trinidad, en el municipio de Lolotique, departamento de San Miguel, ya que había sido destinado a colaborar en Semana Santa en ese lugar.

Vicario parroquial en la parroquia Nuestra Señora de la Merced, en el municipio de Mercedes Umaña, al sacerdote, de 36 años, le salió al paso la muerte cuando se conducía en un pick up a Lolotique. Fue asesinado a balazos por sujetos supuestamente encapuchados que aún no han sido identificados.

Según la Policía, el párroco fue asesinado por hombres encapuchados, quienes robaron las pertenencias al religioso.

El Domingo de Ramos, el 1 de abril, Escobar Alas condenó condenó el asesinato del sacerdote. Calificó el homicidio como un “abominable crimen” y pidió a las autoridades que se haga justicia “cuanto antes”.

Asimismo, la diócesis de Santiago de María, a través de un comunicado, calificó el asesinato como un “sacrílego hecho” y dijo confiar en que se realizarán las diligencias respectivas para dar con los responsables del crimen y que se haga justicia.