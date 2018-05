¿Es posible ser mamá y trabajar?

Este día de la madre, deseamos celebrar a todas aquellas mujeres que habiendo elegido trabajar fuera de casa, logran combinar exitosamente su vida profesional y su vida familiar, y que las llevan de cambiar pañales a reuniones de equipo, de partidos de futbol a conferencias telefónicas, de tareas en las noches a presentaciones en el día. ¡Y si ya de por si la enorme responsabilidad de criar hijos es difícil, imagínese usted lo que representa sumarle a esto el proceso de construir una carrera laboral! ¿Posible? ¡Sí!

Julia, Especialista en Soporte Técnico en Convergys El Salvador, nos cuenta que “ser mamá es lo mejor que puede pasarle a una mujer” y dice que el apoyo que recibió durante el proceso fue clave durante su embarazo.

“El beneficio de saber que tenía seguro médico hospitalario privado en Convergys fue un alivio y una gran ayuda económica”. “Mi Manager siempre estuvo pendiente, y la tranquilidad que me dio y la seguridad que me daba la empresa me ayudaron a encontrar el balance entre mi nueva vida como mamá, y mi desarrollo profesional”

Ser una mamá que trabaja fuera de casa es posible, y definitivamente el rol de las empresas es clave en la sociedad y en ese proceso de abrir mayores oportunidades para todos. El ambiente laboral, los beneficios y las condiciones que le ofrecen a sus empleados son fundamentales.

Las empresas deben crear un ambiente positivo que promueva la diversidad, deben crear espacios que promuevan el balance vida profesional/laboral, deben brindar beneficios que apoyen el bienestar de la familia y que contribuyan al crecimiento y desarrollo integral de su gente.

En el mes que celebramos a mamá, Convergys le envía un reconocimiento especial a todas las mamás de El Salvador. Su fortaleza, su dedicación, sus aportes y su amor incondicional, son fuente de inspiración para todos.