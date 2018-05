Encuentran cadáver de un turista en hotel Decameron

El cadáver de un turista fue encontrado en las instalaciones del Hotel Royal Decameron, ubicado en la playa Salinitas de Acajutla, Sonsonate, informó la Policía Nacional Civil (PNC).

Un agente del puesto policial de Salinitas dijo a Diario1 que encontraron un cuerpo en el interior del prestigioso hotel; sin embargo, aseguró no poder dar mayor información debido a que aún trabajaban en el procesamiento de la escena.

Un periodista llamó telefónicamente al hotel para buscar la versión de los hechos, pero la persona que contestó solamente se identificó como “el operador” y no negó ni confirmó que uno de sus clientes haya muerto en sus instalaciones.

“Nosotros no podemos dar información sobre nuestros huéspedes.Si no es familiar o algo detallado. No podemos dar información sobre ninguno de nuestros invitados o ninguno de nuestros huéspedes”, expresó el operador.

“No le puedo dar ningún dato, como le digo, sobre nuestras instalaciones o sobre nuestros huéspedes”, reiteró.

Se desconoce la identidad de la persona que falleció al interior del hotel y en qué condiciones perdió la vida.