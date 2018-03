Miembro de JRV detenido por tener acta llena antes de iniciar votaciones

Un hombre fue detenido en el Centro Escolar Daniel Cordón Salguero, en el municipio de Soyapango, por el delito de fraude electoral, indicaron fuentes de la Policía Nacional Civil (PNC) a Diario 1.

Según la información proporcionada por las fuentes policiales a Diario 1, el hombre detenido conformaba una Junta Receptora de votos (JRV) en el referido centro de votación y el resto de integrantes se percataron que el sujeto ya contaba con un acta llena, antes que el centro de votación abriera sus puertas.

La Policía se negó a brindar más detalles sobre la identidad del sujeto y el contenido del acta.

En el referido centro de votación, los integrantes de las JRV han mostrado su malestar por diversas anomalías, ya que señalan que los paquetes electorales llegaron tarde y que algunas credenciales no corresponden a las personas que resultaron electas en los sorteos.

El Tribunal Supremo Electoral (TSE) dio por inaugurados los comicios legislativos y municipales a las 07:02 am a través de una cadena nacional, pero diversos centros experimentaron retraso hasta pasadas las 08:00 de la mañana.

Una de las principales razones del retraso fue la falta de credenciales para los ciudadanos seleccionados y capacitados por el TSE para integrar las JRV, sin las que se vieron imposibilitados para formar parte de estas.

Un total de 28.721 salvadoreños fueron seleccionados al azar del padrón electoral en enero pasado y de no acatar el llamado serían sancionados con multas de entre 25 y 114 dólares.

El TSE electoral no ha dado una explicación sobre esta situación, aunque el magistrado del ente rector Fernando Argüello Téllez reconoció que algunas personas convocadas no fueron acreditadas para formar parte de una JRV, por lo que no serán sancionadas por no llegar.

Por otra parte, la llegada tarde de miembros acreditados de las JRV y la tardanza en la entrega de los “paquetes electorales” por parte del TSE también afectaron en la hora de inicio de las votaciones.

Un total de 5.186.042 salvadoreños han sido convocados para estas elecciones, 274.370 más que en los comicios de 2015, en las que se estrenó el voto cruzado o por rostro, que en aquella cita ocasionó diversos problemas entre los electores, quienes se quejaron de no haber sido instruidos para el cambio.

La jornada electoral concluirá a las 17:00 de la tarde, momento en que quedarán cerrados los centros de votación y las urnas, para dar paso al recuento de votos.