El prófugo Enrique Rais admite que las llamadas grabadas son verídicas

Enrique Rais sabía que para quedarse con el negocio de la basura era necesario destruir a los empresarios canadienses Matteo Pascuale y Franco Pacetti, quienes tienen la mayoría de acciones de MIDES. Por eso comenzó a crear una serie de perversos planes.

Primero armó casos penales contra los canadienses. Luego contra su exabogado Mario Calderón y su esposa Claudia Herrera, a quienes veía como una amenaza para ejecutar sus intrigas: destruir a los canadienses y quedarse como el rey absoluto del negocio de la basura.

Fue en 2014 cuando Rais acusó a los empresarios canadienses en la Fiscalía General de la República (FGR) por el delito de extorsión. En ese entonces fungía como fiscal general Luis Martínez.

Los canadienses también acusaron a Rais. Pero lo extraño fue que la acusación que los canadienses presentaron en la Fiscalía contra Enrique Rais fue ignorada. No tuvo trascendencia. Acabó engavetada. Y eso despertó sospechas.

Por su parte, la acusación de Rais contra los canadienses llegó hasta las últimas instancias. Eso porque Rais corrompió al sistema judicial. También compró al fiscal general, Luis Martínez, quien se convirtió en su aliado para quitarle MIDES a los canadienses.

Rais logró sus objetivos. A los canadienses les giraron orden de captura. Pero pronto fue descubierto. El nuevo fiscal general, Douglas Meléndez, encontró que en la anterior administración había enquistada una mafia que favorecía a ciertas personas.

Cuando Rais inició la pelea jurídica con los empresarios canadienses, su patrimonio había crecido enormemente. El negocio era próspero. Pero, además, Rais implementó mecanismos para evadir impuestos.

Fabricó falsas pruebas

Entre 2013 y 2014, Rais buscó aliados para ejecutar sus planes. Uno de ellos fue el entonces fiscal general Luis Martínez. También el fiscal Julio Arriaza, el juez Romeo Aurora Giammattei y peritos de Medicina Legal. Además contrató un equipo de abogados entre los que estaba Luis Peña, Ernesto Gutiérrez y su sobrino Hugo Blanco Rais.

A inicios de 2016, el fiscal Douglas Meléndez llegó a dirigir la Fiscalía General. Ahí descubrió que Martínez y Rais habían conspirado contra los canadienses. Les habían armado casos. Fue entonces que ordenó la captura de ambos por delitos de corrupción. Pero también ordenó la captura de Giammattei y los abogados del exempresario.

Enrique Rais fue capturado en agosto de 2016 por los delitos de falsedad ideológica, fraude procesal y cohecho activo. La Fiscalía lo acusó de haber comprado funcionarios del Estado para atacar a los empresarios canadienses y a su exabogado Mario Calderón.

Algunas de las pruebas presentadas por los fiscales son unos audios donde se escucha a Enrique Rais dar indicaciones a sus abogados, vía telefónica, para comprar a los funcionarios.

¿De dónde salieron esos audios? Fue el mismo Luis Martínez quien ordenó, cuando era fiscal general, que se hiciera una intervención en contra del exjuez Romeo Aurora Giammattei. Ahí escucharon que los abogados y el propio Rais planificaban una serie de actos para encarcelar a Claudia Herrera de Calderón. La estrategia fue armar procesos penales en su contra.

¿Por qué atacar a la esposa de su exabogado? Enrique Rais creía que Mario Calderón estaba a favor de los canadienses y que sus posturas solo beneficiaban a sus adversarios. Entonces decidió despedirlo e iniciar una persecución en su contra con la ayuda del exfiscal Luis Martínez.

Rais sabía que Calderón le conocía muchos secretos y la mejor manera de aislarlo era crearle procesos penales para que fuera encarcelado. Y también atacaron a su esposa. Cuando Douglas Meléndez llegó a la Fiscalía se encontró con esos audios de llamadas entre Rais y sus cómplices. Ahí se escucha cómo fabricaban pruebas para atacar a sus adversarios.

Los abogados de Rais esgrimieron en la audiencia inicial que las intervenciones habían sido realizadas hacía más de seis meses y que por lo tanto no tenían ninguna validez. Esa fue su estrategia. Pero nunca negaron el contenido de esas llamadas.

En otras palabras, Rais acepta haber planificado la captura de Claudia Herrera de Calderón, acepta fabricar pruebas en su contra con un peritaje psicológico a cambio de dinero, acepta pagarle al exjuez Romeo Aurora Giammattei lo que “sea su voluntad” para que ordene la detención de Herrera de Calderón. Y aun así, le pide al juez Octavo de Instrucción que los audios sean desechados como pruebas porque el tiempo para usarlos ya pasó.

Los fiscales han refutado que esos audios ya no tengan validez. Y es por eso que Rais habría acudido a la diputada del PCN, Cristina López, para que se realizara una interpretación auténtica del artículo 23 de la Ley Especial para la Intervención de las Telecomunicaciones. Con eso pretendió desvanecer las pruebas presentadas por la Fiscalía en su contra.

En Enero de 2017, la Cámara Primera de lo Penal ordenó la detención provisional de Enrique Rais y sus abogados, pero este huyó de la justicia y se refugió en Suiza.

Las escuchas telefónicas son legítimas

Con respecto a este tema, Diario1 consultó a René Medrano, apoderado legal de los inversionistas canadienses que tienen varias disputas legales con Enrique Rais. Esto fue lo que dijo:

“Mucho se ha escrito sobre el uso que ha hecho la Fiscalía General de la República (FGR) de las intervenciones telefónicas en el caso denominado Rais-Martínez, el cual se ventila en el Juzgado Octavo de Instrucción de San Salvador”.

“La razón de ello es que el artículo 23 de la Ley para las Intervenciones Telefónicas establece que transcurridos seis meses de la finalización de dicho procedimiento, si la Fiscalía no ha presentado el requerimiento, el juez autorizante de la intervención, previo informe de esa situación por la Fiscalía, ordenará la destrucción de toda grabación y transcripción”.

“Lo cierto es que en el caso Rais-Martínez las grabaciones y sus transcripciones han sido utilizadas fuera de del plazo mencionado por dicha ley. Lo que no se dice es a qué se debió esa ´especial condición´ y cuál es la consecuencia procesal que la Cámara Primera de lo Penal ha determinado para ello”.

“En El Salvador las Cámaras de lo Penal son Tribunales Superiores en Grado a los Juzgados de Instrucción, este caso actualmente ha terminado la Instrucción del proceso y se está tramitando lo pertinente a fin de celebrarse la audiencia preliminar a la que deberán comparecer los prófugos de dicho caso: Enrique Rais, Hugo Blanco Rais, Wilfredo Gutiérrez, Julio Adalberto Arraiza, Romeo Giammattei y otros, ya que el único que se encuentra en detención provisional desde hace más de un año es el exfiscal general, Luis Antonio Martínez González, y gozan de medidas los abogados Luis Peña Ortiz y Francisco Grimaldi Membreño”.

“El grupo de defensores ha solicitado insistentemente se declare la nulidad del proceso o se excluya del mismo el material que contiene dichas grabaciones y las transcripciones sacadas del mismo”.

“Dichas solicitudes han sido dirigidas a los juzgados competentes así como a la Cámara Primera de lo Penal de San Salvador; además de ello no han escatimado recursos para mantener una campaña mediática sobre dicho tema en beneficio de los procesados. También han presentado denuncias en contra de todos aquellos que han osado intervenir en la investigación de los hechos que se les acusan. Así han denunciado al actual fiscal general, Douglas Meléndez, tanto nacional como internacionalmente. También a los fiscales que intervienen en el caso y al jefe de la Unidad Contra el Crimen Organizado, al exjefe del Centro de Escuchas Telefónicas y a todos los agentes que participaron en las capturas de los procesados mencionados. Lo que no se pública o no se dice es que estos reclamos ya fueron hechos dentro del proceso y ya fueron resueltos y declarados ´sin lugar´ por la Cámara Primera de lo Penal de San Salvador, la cual ha resuelto”:

“Las intervenciones telefónicas aquí relacionadas fueron fruto de un procedimiento legítimo, por lo tanto, el procedimiento por el cual se realizaron las intervenciones telefónicas es acorde al texto de la Constitución de la República, es decir, que es totalmente legítimo y, por consiguiente, los impetrantes no pueden aducir válidamente lo contrario, puesto que en el marco de la obtención de la información de intervención a las telecomunicaciones se efectúo dentro del marco legal”.

“(…) En ningún momento pueden tildarse de ilícitas, puesto que en ese procedimiento concurren los principios elementales para la legitimidad y validez de las intervenciones telefónicas, precisamente por cuanto las mismas cumplen con los requisitos de jurisdiccionalidad de la medida”.

“Así, al tenerse elementos de convicción que indican que el incumplimiento del art. 23 LEIT fue como consecuencia de una orden del Fiscal General de la República – en grado posible la afirmación – no puede operar en este caso la regla de exclusión de prueba, ni tampoco la declaratoria de nulidad del proceso sobre la misma base, puesto que ambas normas no pretenden encubrir conductas ilícitas propias de las cuales posteriormente pueda sacarse provecho por quien genera la ilicitud en beneficio propio o de un tercero vinculado a esos hechos”.

“En consecuencia la petición de exclusión de prueba ilícita, y de declaratoria de nulidad absoluta total del proceso fundada en la infracción del art. 23 LEIT en relación con el art. 175 CPP, no tiene lugar, y la información que se obtuvo en aquel momento puede ser utilizada sin que se determine ilicitud en cuanto a la incorporación de la misma, por el vencimiento del plazo de los seis meses establecidos en el precepto de ley especial por cuanto tal vencimiento ha sido producido en una situación extraordinaria que impedía su cumplimiento; y en casos de esta naturaleza no resulta razonable excluir la prueba”.

“Como consecuencia de todo lo anteriormente expuesto, la petición de los impugnantes y justiciables, en el sentido que se excluya el material de la prueba de intervención de las telecomunicaciones y se anule absolutamente el proceso, deberá ser desestimado y así habrá de resolverse en el resolutivo correspondiente”.

“Todo lo anterior determinado a partir de las deposiciones rendidas por testigos, especialmente lo revelado por el exdirector del Centro de Intervención a las Telecomunicaciones, quien informó en diferentes oportunidades a jefes fiscales y al mismo exfiscal general del contenido de las llamadas interceptadas, las cuales involucraban a funcionarios judiciales, fiscales y a abogados al servicio de Enrique Rais, participando en la negociación económica para la elaboración de peritajes y en la coordinación para la presentación judicial de un caso en contra de Claudia Herrera de Calderón, no obstante la obligación constitucional del exfiscal general de investigar; este no ordenó ninguna investigación y dilató y restó toda importancia a tales hechos”.

“El Tribunal de Ética Gubernamental sancionó a este funcionario imponiéndole la máxima sanción que contempla dicha ley, por beneficiar indebidamente al empresario Enrique Rais. La Cámara de lo Penal parte de un principio procesal básico para denegar lo pedido y es que la nulidad no puede beneficiar a aquel que la produce”.

“Ciertamente que las escuchas telefónicas no deber ser utilizadas con fines perversos, fines que al parecer en este caso no existen, ya que de acuerdo con la Fiscalía lo único que se evidencia en las llamadas interceptadas es la comisión de hechos delictivos, curiosamente, los implicados en el caso Rais-Martínez y su equipo de defensa nunca han negado ser los protagonistas de dicha trama o dueños o usuarios de las líneas interceptadas. Y mucho menos se han referido al contenido de las grabaciones, por lo que lo único que parece perverso es seguir procurando la impunidad de las acciones acusadas por el ministerio fiscal, desprestigiando a todo aquel que tiene el valor de investigarles”.