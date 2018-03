Choca un Ferrari en Santa Tecla y esta vez no fue Mauricio Funes

Un Ferrari 488 Spyder color negro chocó contra una valla publicitaria en horas de la madrugada de este martes sobre el kilómetro 9 y medio de la Carretera Panamericana, jurisdicción de Santa Tecla, informó la Policía Nacional Civil (PNC).

De acuerdo con la policía, el accidente ocurrió a la 1:30 de la madrugada y se produjo por la excesiva velocidad con que manejaba el conductor del vehículo placas guatemaltecas P 477FWW.

La Policía informó que el conductor fue identificado como Eduardo Antonio Kriete Ávila, quien se conducía bajo los efectos de bebidas embriagantes.

Además, las autoridades policiales indicaron que Kriete no resultó lesionado y solo se reportaron daños materiales.

El Ferrari 488 Spyder que chocó Kriete tiene un costo puesto en Guatemala de $550,000 . Este tipo de vehículo tiene un motor V8 turboalimentado y tiene una capota que puede abrirse y cerrarse en 14 segundos, de acuerdo con la página oficial de Ferrari. Además, el propietario puede escoger el color del vehículo entre negro, azul y rojo.

Este no es el primer accidente de un Ferrari en El Salvador. En el 2014, un automóvil de la misma marca se estrelló sobre el redondel Masferrer en San Salvador.

En ese caso se vinculó al expresidente Mauricio Funes, quien se encuentra asilado en Nicaragua, debido a que luego del accidente apareció con problemas para caminar por una dolencia de cadera.

El exmandatario aseguró que se cayó cuando intentaba amarrarse los zapatos. Posteriormente dijo que el empresario Eduardo Kriete era quien manejaba dicho automóvil pero nunca se presentaron pruebas de la veracidad de sus declaraciones.

También se dijo que Funes se encontraba con a una modelo colombiana radicada en Guatemala durante el accidente. La mujer, que fue identificada como “Vanessa”, sufrió un fuerte golpe en la cabeza durante el percance. De acuerdo con medios guatemaltecos, la mujer fue trasladada a un centro asistencial donde se le practicaron varias cirugías.

Al final no se supo si la mujer permaneció con vida o murió. No obstante, el novio de Vanessa manifestó que no se podía decir mucho debido a que un hombre de alto poder político había invitado a la joven a pasar un fin de semana en El Salvador.

Un testigo también le dijo a Diario1 que, instantes después del accidente, había visto cuando Funes había sido sacado del automóvil accidentado. El testigo era un vigilante privado que trabajaba en un local cercano al redondel Masferrer.

Diputados de ARENA, entre ellos Ana Vilma de Escobar, pidieron a la Fiscalía General de la República (FGR) investigar el accidente porque sospechaban que el conductor era Mauricio Funes.

Sin embargo, Funes negó una y otra vez haber sido el conductor. Pero al final, en los salvadoreños solo quedaron dudas.