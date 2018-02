Sala mantiene vigencia Ley de Enriquecimiento Ilícito

La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) declaró inconstitucional la Ley de Probidad aprobada por la Asamblea Legislativa el 16 de diciembre de 2015, la cual pretendía sustituir a la Ley sobre el Enriquecimiento Ilícito de Funcionarios y Empleados Públicos.

En sentencia emitida el pasado viernes, la Sala declaró dicha inconstitucionalidad debido a que se aprobó por iniciativa de ley de los diputados de la Asamblea Legislativa a pesar que la competencia para dar iniciativa de ley a materias relativas a la organización del Órgano Judicial, y a la jurisdicción y competencia de los tribunales, corresponde exclusivamente a la Corte Suprema de Justicia.

Los demandantes alegaron que no se cumplió el proceso de formación de ley debido a que la Corte Suprema de Justicia no hizo uso de su iniciativa de ley ni solicitó a la Asamblea Legislativa la elaboración de una nueva Ley de Probidad. Esta pretendía regular una materia relacionada al Órgano Judicial, para lo cual la Asamblea no tenía competencia.

La Sala estableció que la Sección de Probidad constituye la unidad organizacional dentro de la Corte Suprema de Justicia encargada de facilitar que el Pleno de esta última cumpla de forma efectiva con el mandato constitucional impuesto por el artículo 240 de la Constitución, es decir, la sanción al enriquecimiento sin justa causa de los funcionarios.

Debido a lo anterior, se concluyó que toda legislación que tenga por objeto reglamentar la organización, funcionamiento y atribuciones de la Sección de Probidad constituye un tema de exclusiva competencia de la CSJ y solo ella tiene iniciativa de ley al respecto.

“Se afirma que la Constitución atribuye a la CSJ un importante rol de combate a la corrupción junto con otras instituciones estatales, para lo cual existe claramente un interés público; por lo anterior, es necesario el involucramiento de toda la institucionalidad del Estado, de manera coordinada, bajo el escrutinio de la opinión pública y de la ciudadanía en general, garantizando el derecho de acceso a la información pública para asegurar que ningún funcionario o empleado estatal o municipal se enriquezca ilícitamente con ocasión de ejercer un cargo o empleo público”, dijo la Sala en su sentencia.

En la Ley de Probidad, agregó, la Asamblea Legislativa desconoce la competencia constitucional sancionatoria del Pleno de la CSJ para imponer multas y la ha transferido a la Sala de lo Civil.

Asimismo, se elimina la competencia que la Ley sobre el Enriquecimiento Ilícito de Funcionarios y Empleados Públicos confiere al Pleno de la CSJ para que en el supuesto de que existan indicios de enriquecimiento ilícito contra algún funcionario o empleado público, pronuncie la resolución que ordene a la Cámara de lo Civil respectiva que inicie juicio civil por enriquecimiento ilícito.

Debido a que se regulan materias relativas a la competencia de tribunales que integran el Órgano Judicial, la Sala concluyó que la Ley de Probidad se debió aprobar a iniciativa exclusiva de la Corte Suprema, no de los diputados de la Asamblea Legislativa.