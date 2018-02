Fiscal aboga por mantener medidas extraordinarias contra pandillas

El fiscal general de la República, Douglas Meléndez, pidió hoy a una comisión de diputados del Congreso someter a revisión las medidas extraordinarias de seguridad aplicadas en las cárceles con pandilleros por el incremento del 292 por ciento en las muertes “naturales”.

Meléndez aseguró en rueda de prensa que su petición se da por el incremento de las muertes por desnutrición severa y enfermedades como la tuberculosis en las 6 prisiones que albergan pandilleros y que están bajo las referidas medidas.

El fiscal explicó que entre abril y diciembre de 2016, cuando entraron en vigencia las acciones extraordinarias, estas prisiones registraron 13 fallecidos, mientras que en el mismo lapso de 2017 se dispararon hasta las 64.

No obstante, Meléndez abogó por la continuidad del resto de medidas, como el bloqueo de la señal de las telecomunicaciones y las audiencias judiciales mediante video, y pidió que se supervise la potestad dada al ministro de seguridad, Mauricio Ramírez Landaverde, de trasladar a los reos entre cárceles sin los controles acostumbrados.

La relatora especial sobre ejecuciones extrajudiciales de la ONU, Agnès Callamard, urgió el pasado 5 de febrero al Gobierno de El Salvador a terminar con una serie de medidas de seguridad en las prisiones con pandilleros, como el aislamiento total de los reos en las celdas y la prohibición de las visitas, por ser “crueles e inhumanas”.

“Las condiciones espantosas que he presenciado no pueden explicarse solamente por consideraciones de seguridad. Esto me lleva a la conclusión de que su principal finalidad es la deshumanización de los detenidos”, señaló Callamard al terminar una visita de 12 días.

El Gobierno atribuye a estas medidas, que acompañaron a un mayor despliegue militar, el endurecimiento de los operativos policiales y la creación de un comando elite de 1.000 elementos para dar caza a columnas armadas de pandilleros en la zona rural, la reducción de los asesinatos en 2016 y 2017.

El El Salvador, , que en 2015 registró el año más violento de su historia reciente con 5,280 muertes violentas, reportó bajas en la cifra de asesinatos del 20,7 y 25 por ciento en 2016 y 2017, respectivamente.

Ramírez Landaverde recalcó este lunes la intención del Gobierno de ampliar hasta 2019 el recrudecimiento del régimen carcelario para los pandilleros, incluso de estas las medidas consideradas como “inhumanas y degradantes” por la ONU.