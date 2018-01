Pandillero a víctima: “Si no me das 15 dólares, no salís de aquí”

Javier caminaba sobre la calle principal del cantón El Divisadero, municipio de Panchimalco, departamento de San Salvador, cuando fue interceptado por dos pandilleros. Uno de ellos le dijo: “Mirá, la onda es que me tenés que dar quince dólares ahorita, si no me los das, no vas salir de aquí”.

La víctima no opuso resistencia. Le entregó 15 dólares que había obtenido de la venta de varios productos. El pandillero caminó hacia un predio baldío donde lo esperaban otros mareros y se fueron calle abajo. Era 30 de noviembre de 2016.

Una denuncia alertó a la Policía Nacional Civil (PNC) sobre ese hecho. Minutos después, los pandilleros fueron detenidos por el delito de extorsión agravada.

Entre los capturados estaban Rudy William Cañas Vásquez y Juan Antonio Cañas Pérez, alias “Cañón”, ambos miembros de la Mara Salvatrucha (MS).

El Tribunal Tercero de Sentencia de San Salvador los condenó a 15 años de cárcel y ordenó el pago de 600 dólares a la víctima en concepto de responsabilidad civil.