Fiscalía pide aumentar a Funes monto a devolver y procesar a Pignato

La Fiscalía General de la República (FGR) informó este jueves que ha presentado dos apelaciones ante la Sala de lo Civil de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) por la sentencia que declaró culpable al expresidente Mauricio Funes por enriquecimiento ilícito.

La Fiscalía ha solicitado que el exmandatario retribuya al Estado más dinero de lo estipulado en el fallo emitido por la Cámara Segunda de lo Civil. En la sentencia, el tribunal señaló que Funes debe devolver $206,660.55.

No obstante, el Ministerio Público pide que retribuya, además de la cantidad estipulada por el tribunal, $150,323.31. En total, el monto sería $356,983.86 correspondientes a la cantidad depositada en sus cuentas bancarias, ya que el ex mandatario no justificó su procedencia.

La segunda apelación del Ministerio Público se refiere a que no se absuelva a la exprimera dama, Vanda Pignato y que la Sala de lo Civil emita un fallo condenatorio por haberse determinado su responsabilidad en el caso. “Ella experimentó una ventaja o provecho patrimonial cuantificable en dinero, con el pago de sus deudas en ese período presidencial”, indica el documento.

La Fiscalía solicita que Pignato devuelva al Estado el monto de $111,401.21, dicha cantidad se ocupó para pagar sus deudas durante el mandato de Funes. Pignato no justificó su procedencia en su declaración patrimonial ante la Sección de Probidad de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).

A finales de noviembre, la Cámara condenó a Funes y a su hijo, Diego Funes Cañas por el delito de enriquecimiento ilícito. Mientras que dicho tribunal absolvió de cargos a la exprimera dama, Vanda Pignato.

En la resolución, el Tribunal solicitó que la Fiscalía abra una investigación penal por el delito de enriquecimiento ilícito.

Además de este proceso, Funes -quien se encuentra asilado en Nicaragua-es investigado por la Fiscalía por malversación de fondos y tráfico de influencias durante su mandato.