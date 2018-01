El Salvador uno de los destinos más peligrosos para viajeros según EE.UU

Estados Unidos advirtió este miércoles a sus ciudadanos que El Salvador es uno de los destinos más peligrosos. Según el grado de peligrosidad en una nueva escala del 1 al 4 difundida por el Departamento de Estado, el país está en el número 3, lo cual significa “reconsiderar el viaje”.

El Gobierno estadounidense presentó este miércoles un nuevo sistema de advertencia a los viajeros en el que clasifica al resto de países de acuerdo con su nivel de peligrosidad, para asesorar a los turistas que piensen viajar al exterior.

El ranking de Recomendaciones de Viaje del Departamento de Estado pone una nota, de 1 a 4, según las condiciones de cada país, con una revisión permanente, para proveer a los viajeros de “información clara y confiable”.

Aunque ningún país de América Latina alcanzó el nivel 4, llamado “No viajar” (en el que están destinos como Siria, Corea del Norte o Somalia), El Salvador se encuentra entre los seis los países que están en la categoría 3, que significa “reconsiderar su viaje”.

Today, @TravelGov's Acting Deputy Assistant Secretary Bernier-Toth discussed the launch of @StateDept's new travel advisory program, which will provide information to people to make timely decisions about their travel plans and activities while overseas. https://t.co/lADgm9cjgl

— Department of State (@StateDept) January 10, 2018