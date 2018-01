Confesiones del hombre acusado de matar a doctora en Santa Ana

El acusado de matar a la doctora Rosa María Bonilla Vega, de 45 años, negó haber cometido el crimen. Aseguró que no hizo nada y que no limpió las evidencias de nada.

En declaraciones a La Prensa Gráfica, Denys Suárez reiteró lo que les dijo a las autoridades policiales y fiscales: que su compañera de vida resbaló de unas escaleras, que la encontró inconsciente y que luego la llevó a un hospital.

“Desperté al niño y le grité que fuera a buscar ayuda con los vecinos doctores, que son los vecinos de enfrente. Luego tomamos todas las medidas que se hicieron. Llamamos al 911 para que llegara una ambulancia. Solicitamos la ayuda de otro médico, quien le estabilizó el oxigeno, el aire, la respiración. Hasta ese momento solo se le veía el golpe en la cabeza”, dijo.

Suárez negó haber regresado a su casa a limpiar las evidencias del crimen. Aseguró que jamás discutió con quien era su compañera de vida.

“Yo no he regresado del seguro, no he regresado a la casa. Yo ahí permanecí, incluso me esposaron a una silla ahí en el Seguro Social. Yo no he vuelto a la casa, yo no he limpiado, no he hecho nada”.

De acuerdo con la Fiscalía General de la República (FGR), los hechos ocurrieron el pasado 24 de enero. A las seis de la mañana, Suárez llamó al Sistema de Emergencias 911 de la Policía Nacional Civil (PNC) para decir que su mujer se había caído de las escaleras de una vivienda en la residencial Barriloche de Santa Ana.

Minutos después llegó una patrulla y la doctora fue trasladada a un hospital donde falleció cuando era intervenida. Bonilla Vega trabajaba en el Ministerio de Salud.

Denys Suárez fue enviado a prisión por el delito de fraude procesal. Este miércoles enfrentará la audiencia inicial por el delito de feminicidio agravado.