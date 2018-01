Condenan a Elmer Charlaix y a su esposa a devolver al Estado $17.9 millones

La Cámara Primero de lo Civil declaró culpable a Elmer Charlaix, ex secretario privado de la presidencia, y a su esposa, María Arline Rivas de Charlaix, por el delito de enriquecimiento ilícito.

De acuerdo con el Tribunal, Charlaix no pudo justificar su incremento patrimonial por $17,809,007.31 en su declaración patrimonial ante la sección de Probidad de la Corte Suprema de Justicia (CSJ). Mientras que la esposa del ex funcionario no demostró la procedencia de $173, 925.75.

Lo cual hace un total, de acuerdo con el tribunal, de $17,983,893.06, cantidad que deberá ser retribuida al Estado.

Además, el exfuncionario y su esposa quedarán inhabilitados para ejercer cargos públicos por 10 años. También, la Cámara pondrá la disposición del Tribunal Especializado de Extinción de Dominio los bienes de Charlaix que se encontraban sujetos a medida cautelar por la Corte Suprema de Justicia (CSJ)

Charlaix enfrenta otro proceso judicial por corrupción durante el período del expresidente Elías Antonio Saca. De acuerdo con la Fiscalía, Charlaix recibió dinero de las partidas de Casa Presidencial para transferirlas a cuentas personales.

El ex secretario privado de la presidencia, el exmandatario Elías Antonio Saca, César Funes, Julio Rank y tres exempleados de Casa Presidencial están recluídos en el sector 9 del Centro Penal “La Esperanza”, conocido como Mariona.