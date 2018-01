$500,000 presuntamente habría pagado Enrique Rais a diputados

El exempresario de la basura Enrique Rais presuntamente habría pagado $500,000 a diputados del PCN y de otras fracciones para que aprobaran una interpretación auténtica al artículo 23 de la Ley Especial para la Intervención de las Telecomunicaciones, a fin de borrar evidencias que la Fiscalía General de la República tiene en contra de Rais, informó a Diario 1 una fuente del más alto nivel de la Asamblea Legislativa. En esta maniobra, presentada por la diputada Cristina López, estarían involucrados miembros de la comisión de Legislación y Puntos Constitucionales.

De esa manera, la Comisión de Legislación facilitó una maniobra que habría promovido Enrique Rais para desvanecer las pruebas que pesan en su contra en un tribunal de justicia donde ha sido acusado por delitos de corrupción.

La iniciativa para ayudar a Rais fue presentada por la diputada del PCN, Cristina López, el pasado 1 de noviembre. Siguiendo un “procedimiento express”, que usualmente solo se observa con iniciativas urgentes, el 11 de diciembre los diputados de la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales se reunieron para estudiar esa iniciativa.

En la reunión estuvieron presentes los diputados Mario Tenorio, Ricardo Velásquez Parker, Jackeline Rivera, Silvia Alejandrina Castro, René Portillo Cuadro, Norma Cornejo Amaya, Jaime Valdez, Antonio Armendáriz y Lorenzo Rivas.

Tras establecerse el quórum iniciaron la agenda de trabajo. El tercer punto que abordaron fue el estudio del expediente número 1945-11-2017-1, iniciativa presentada por la diputada Cristina López con la finalidad de interpretar auténticamente el artículo 23 de la Ley Especial para la Intervención de las Telecomunicaciones. Ese día solo acordaron presentar propuestas de redacción para la próxima sección.

Se volvieron a reunir el 15 de diciembre, en el salón de Junta Directiva, ubicado en el Salón Azul, previo a la sesión plenaria. Este otro procedimiento que se utiliza generalmente cuando son iniciativas que tienen carácter urgente. El único punto que abordaron fue la solicitud presentada por Cristina López y acordaron emitir dictamen favorable y cerraron la sesión.

En esa reunión solo estuvieron presentes siete diputados, según el acta número 97, de 2017, de la comisión de Legislación y Puntos Constitucionales. Los legisladores fueron Mario Tenorio, Ricardo Velásquez Parker, Jackeline Rivera, Silvia Alejandrina Castro, Cristina Cornejo, Antonio Almendáriz y Jaimen Valdez.

En la iniciativa presentada por la diputada Cristina López se argumentaba que actualmente ese artículo establece que las intervenciones telefónicas deben ser destruidas seis meses después de haberse efectuado; transcurrido ese tiempo, ya no pueden ser utilizadas para ninguna finalidad.

Enrique Rais fue capturado en agosto de 2016 por los delitos de falsedad ideológica, fraude procesal y cohecho activo. La Fiscalía lo acusó de haber comprado funcionarios del Estado para atacar a sus enemigos: dos canadienses con quienes se disputa el relleno sanitario MIDES y otras personas de ese entorno.

El exfiscal Luis Martínez fue uno de sus aliados. También, según la Fiscalía, compró a un juez y a empleados del Instituto de Medicina Legal. Algunas de las pruebas presentadas por los fiscales son unos audios donde se escucha a Enrique Rais dar indicaciones a sus abogados, vía telefónica, para comprar a los funcionarios.

En la audiencia inicial, los abogados de Rais esgrimieron que las intervenciones habían sido realizadas hacía más de seis meses y que por lo tanto no tenían ninguna validez. Pero los fiscales refutaron esa posición. Es por eso que Rais habría acudido a la diputada del PCN para que se realizara una interpretación auténtica de ese artículo de Ley Especial para la Intervención de las Telecomunicaciones. Con eso pretende desvanecer las pruebas presentadas por la Fiscalía en su contra.

Un diputado de la oposición que pidió el anonimato dijo que fue “sorprendido” en su “buena fe” porque confió en los representantes de su partido en la comisión de Legislación, ya que dieron su aval para la interpretación auténtica.

“No me quedó tiempo de analizar la iniciativa antes de votar. Incluso no me dieron copia del proyecto de decreto antes de su aprobación”, añadió el legislador, quien consideró que “la Asamblea Legislativa debe rectificar ese error para borrar la percepción que la Asamblea es un instrumento de delincuentes con poder y dinero”.