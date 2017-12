Director de la PNC recomienda no comprar pólvora en festividades navideñas

El director de la Policía Nacional Civil (PNC), Howard Cotto, se unió a la campaña de las autoridades para evitar niños quemados en las festividades de Navidad y Fin de Año y recomendó a los padres de familia no comprar pólvora a sus hijos.

El funcionario policial afirmó, en la entrevista de Frente a Frente de Telecorporación Salvadoreña (TCS), que la prevención es lo mejor ante la posibilidad de que la niñez siga siendo víctima del descuido al manipular pólvora.

“El mejor de los escenarios es la prevención, porque es una situación delicada y lo mejor no solo es cuidar a los niños que no se vayan a quemar, lo mejor es que no se usen juegos pirotécnicos en esta fecha”, dijo Cotto.

Asimismo, reafirmó que el Código Penal, en el artículo 199, establece una pena de hasta 3 años de cárcel contra los padres de niños que resulten con quemaduras por esta causa; por ello, coordinan con la Fiscalía para procesar a los progenitores.

“Los padres responsables de un menor pueden ser condenados hasta tres años de cárcel si sus hijos resultan lesionados al momento de manipular la pólvora”, especificó el jefe policial.

Finalmente, Cotto agradeció a los medios de comunicación por impulsar la campaña que busca evitar más niños quemados y reiteró que la compra y venta de pólvora ha disminuido en los últimos años.

“Yo creo que causan un efecto más positivo las campañas que se han hecho, la forma en que se divulga e incluso el ver a los mismos niños, a través de los medios de comunicación, haciendo llamados a los adultos para que los cuiden, en ese aspecto, creo que va dando resultados”

“Ojalá llegamos a un día en que solo las empresas hicieran estos show de fuegos pirotécnicos y la gentes se abstuviera”, concluyó.

Según datos de Protección Civil, hasta la fecha se reportan 29 niños y 20 adultos quemados por pólvora.