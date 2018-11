Voto hispano puede ser decisivo en elecciones EE.UU

Un par de días antes del aniversario, fui a buscar la tumba, al mediodía. Sentía que me veían como extraña buscando y preguntando. Un perro hambriento y manso apareció, y Alice le dio tortilla.

No me resultaba fácil organizar la mudanza. Me había apegado a los múltiples objetos que acompañaban mi estancia urbana. A las calles que a pie recorría a diario. Sería difícil acostumbrarme a una nueva rutina