Viróloga china: El Covid-19 fue liberado a propósito

“El virus liberado en Wuhan estaba diseñado para atacar al ser humano, por lo que no necesitó ninguna adaptación”, afirmó la viróloga china, Li-Men Yang, durante una entrevista televisiva.

“El supuesto origen natural del virus no se sostiene”, reiteró la profesional durante una entrevista concedida en la televisión de España, en el programa Horizonte.

La viróloga tuvo que huir de China para contar lo que ella asegura es “la verdad” sobre el origen del coronavirus.

“Diseñaron el SARS-CoV-2 a partir de otros coronavirus de murciélago que son la columna vertebral del patógeno”, explicó Li-Men Yang.

“El SARS-CoV-2 fue liberado a propósito”, insistió Li-Men Yang, que lo considera “un arma biológica muy novedosa y sin restricciones capaz de matar a gran escala”.

La doctora explicó que “la gente ya no se infecta en China porque usaron hidroxicloroquina desde el principio”. Li-Men Yang comenzó a estudiar lo que ocurrió en Wuhan por orden de sus superiores en la OMS entre finales de diciembre y el 3 de enero.

“China no divulgó la información que tenía. Había transmisión entre humanos pero no lo dijeron. Informé a mi jefe de la OMS pero guardaron silencio”, explicó.

“A finales de abril, el Gobierno de China ya me tenía en el punto de mira y decidí huir a Estados Unidos”, relató la viróloga, que está decidida a difundir su mensaje “tanto como sea posible” porque se siente en peligro.

“Voy a mostrar los hechos para que la gente los verifique antes de que me maten. Todo el mundo tiene que saber la verdad y no me van a asustar”, finalizó la mujer.

Fuente: Periódico Sin Embargo.