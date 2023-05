VIDEOS | Un tiroteo deja varios muertos en un centro comercial de Texas, en EEUU

Varias personas murieron este sábado y un número todavía indeterminado resultaron heridas tras un tiroteo en un centro comercial de la ciudad de Allen, en Texas, en el sur de Estados Unidos.

La oficina del sheriff informó a través de redes sociales del suceso del que todavía se desconocen detalles, mientras la prensa local publicó imágenes de centenares de personas saliendo del centro comercial, que fue evacuado.

Según el portal de noticias BNO, imágenes aéreas tomadas por un helicóptero de la prensa muestran los cuerpos de al menos cuatro personas, que yacen en el suelo.

🚨#UPDATE: Video from Fox 4 shows multiple people being evacuated being walked by approximately 4 bodies covered in blood in white sheets outside of H&M following the active shooter that took place a while ago at Allen outlets mall pic.twitter.com/CBklCmSQrJ

— R A W S A L E R T S (@rawsalerts) May 6, 2023