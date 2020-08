VIDEOS | Fuerte explosión en un almacén de la zona del puerto de Beirut

La fuerte explosión en el puerto de Beirut que ha sacudido toda la capital libanesa ha dejado una “innumerable” cantidad de heridos, según informó la Agencia Nacional de Noticias libanesa (ANN).

La cadena local LBC afirmó que decenas de personas heridas fueron trasladadas al Hospital Hotel Dieu, uno de los hospitales en el centro de Beirut, sin dar más detalles hasta el momento.

De acuerdo con la Agencia Nacional de Noticias (ANN), la explosión se produjo en un almacén de explosivos del puerto de Beirut y fue precedida de un incendio en un hangar de silos de trigo del puerto.

La explosión que generó una enorme onda expansiva, se pudo sentir en toda la capital desde varios kilómetros de distancia.

El ministro de Sanidad libanés, Hamad Hasan, ha ordenado a todos los hospitales que reciban a los heridos y que el tratamiento sea a cuenta del ministerio

This is, indeed, a HUGE blast! Hopefully nobody got hurt!#BeirutExplosion #LebanonExplosion

