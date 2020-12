VIDEOS | Difunden imágenes de los daños dejados por el terremoto en Croacia

Varios vídeos que han sido difundidos por la red muestran los estragos dejados por el terremoto de magnitud 6,2 que sacudió este martes a la ciudad de Petrinja, en el centro de Croacia.

“Petrinja está en ruinas. Hay muertos y heridos, hay desaparecidos. No hay casa que no haya sido dañada. Las ambulancias no pueden llegar a todos los lugares. Es un caos” dijo el alcalde de la ciudad Darinko Dumbovic.

Numerosos ciudadanos de la capital, que en buena parte ha quedado sin electricidad, han salido a las calles y parques, e incluso algunos han abandonado la ciudad, que en marzo pasado fue golpeada por un terremoto de 5,5 grados.

Hasta el momento se reporta la muerte de una niña que falleció soterrada por los escombros y las autoridades continúan realizando la búsqueda de más víctimas mortales, heridos y contabilizando daños.