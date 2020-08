VIDEOS | Caos en Chicago: Muertos, decenas de heridos y saqueos en plena calle

Al menos cuatro personas murieron y otras 36 resultaron heridas durante tiroteos reportados este fin de semana en la ciudad de Chicago (Illinois).

De acuerdo a las autoridades, los disturbios comenzaron en la Michigan Avenue de Chicago, donde decenas de personas se concentraron para saquear tiendas y generar desórdenes públicos. Habrían sido convocados a través de redes sociales.

La Policía informó, según Telemundo Chicago, que dentro de los heridos hubo al menos 13 agentes policiales, más de 100 personas fueron arrestadas y se decomisaron cinco armas de fuego.

THEY ARE LOOTING PORTILLO'S @portilloshotdog AND WALGREENS. I CALLED 911, BUT NO POLICE AT ALL! Hundreds of looters @Chicago_Police #ChicagoScanner #chicagoriots #looting #chicago @CWBChicago @Chicago_Scanner pic.twitter.com/bRXKVEfTRj

Por su lado, el Chicago Sun Times informa que entre las víctimas de los denominados “Chicago Riots” está una joven de apenas 22 años, quien recibió un disparo en el pecho.

De acuerdo al periodista Frank Calabrese, los puentes del downtown de Chicago amanecieron elevados.

La alcaldesa de la ciudad Lori Lightfoot dijo que estos disturbios nada tienen que ver con manifestaciones o protestas consignadas en la Constitución estadounidense. “Esto fue una criminal”, reclamó, de acuerdo con Telemundo.

Además de los tiroteos, disturbios y peleas en plena calle, los medios de comunicación también captaron en video a decenas de personas robando tiendas de la ciudad.

Seeing more clips from the #ChicagoRiots & ppl IG/FB Live’d themselves looting & calling ppl by their first names while doin it. Jumping into cars with looted items while live news record ur license plates. How dumb u gotta be?🤦🏽‍♂️🤦🏽‍♂️ Ppl goin to jail soon. pic.twitter.com/HqMr8mMkxg

— DJ MoonDawg (@DJMoonDawg) August 10, 2020